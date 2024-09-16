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UNRWA: охват детей сектора Газы вакцинацией от полиомиелита достиг 90%

время публикации: 16 сентября 2024 г., 15:07 | последнее обновление: 16 сентября 2024 г., 15:07
UNRWA: охват детей сектора Газы вакцинацией от полиомиелита достиг 90%
AP Photo/Abdel Kareem Hana

В ходе операции по вакцинации детей сектора Газы в возрасте до 10 лет от полиомиелита, начавшейся 1 сентября, первую дозу вакцины получили более 446 тысяч детей, проживающих в центральной и южной частях сектора. Об этом сообщил глава Агентства ООН по помощи палестинским беженцам UNRWA.

По его словам, вторую дозу вакцины сотни тысяч детей должны получить в конце месяца. Всего намеревается охватить вакцинацией около 640 тысяч детей в секторе Газы.

Операция по вакцинации детей в северной части сектора Газы, где продолжаются военные действия, началась 10 сентября. Там планируется привить от полиомиелита 200 тысяч детей.

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