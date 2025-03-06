МАДА сокращает поставки крови в больницы и в ЦАХАЛ: срочный призыв для доноров

Из-за острой нехватки донорской крови "Маген Давид Адом" сообщает о вынужденном сокращении поставок донорской крови в больницы и в ЦАХАЛ для раненых. В пятницу, 7 марта, и в течение следующей недели состоятся специальные акции по сбору донорской крови по всей стране.

Для крови нет замены – каждая доза крови может помочь спасти жизни трех больных или раненых, нуждающихся в переливании. Служба крови МАДА призывает общественность прийти в пункты сдачи крови, сдать кровь и спасти жизни людей.

В пятницу, 7 марта, будут открыты следующие пункты сдачи крови по всей стране:

Ашдод, ул. А-Ррефуа 1, станция МАДА с 08:00 до 13:00

Ашкелон, ул. А-Тхия 1, станция МАДА с 08:30 до 13:00

Беэр-Шева, ул. Соколов 4, станция МАДА с 08:30 до 13:00

Беэр-Шева, ул. Шдерот Товиягу 125, возле Гранд Каньона рядом с Арома с 08:30 до 13:00

Хадера, ул. Авиор 7, станция МАДА с 08:00 до 13:00

Холон, ул. Харокмим 1, станция МАДА с 08:00 до 13:00

Хайфа, торговый центр Хуцот а-Мифрац, возле кафе Грег с 08:00 до 13:00

Хайфа, ул. Ицхак Саде 10, станция МАДА с 08:00 до 13:00

Йокнеам, Биг Йокнеам при входе с 08:00 до 13:00

Иерусалим, ул. а-Мем-Гимель 7, станция МАДА с 08:00 до 12:30

Иерусалим, ул. Кинг Джордж 20, площадь а-Машбир с 09:00 до 12:45

Кфар-Саба, ул. Вайцман 63, Кикар а-Ир с 09:30 до 13:00

Модиин-Маккабим-Реут, ул. Эмек а-Эла 124, станция МАДА с 09:00 до 13:00

Нетания, ул. Минц 7, станция МАДА с 08:30 до 13:00

Петах-Тиква, ул. а-Маккабим 30, станция МАДА с 09:00 до 13:00

Кирьят-Моцкин, ул. ха-Хашмонаим 75, станция МАДА с 08:00 до 13:00

Ришон ле-Цион, ул. Жаботински 104, станция МАДА с 09:00 до 13:00

Реховот, ул. Давид Ремез 69, станция МАДА с 08:00 до 13:00

Служба крови МАДА в медицинском центре "Шиба" Тель ха-Шомер, с 08:00 до 13:00

Тель-Авив, в торговом центре Азриэли, в вестибюле входа через ворота Каплан с 09:00 до 13:00

Узнать о дополнительных пунктах сдачи крови можно на сайте "Маген Давид Адом" по адресу http://www.mdais.org/dam или по телефону 03-5300400.