МАДА: дефицит донорской крови может привести к перебоям с ее поставками в больницы и ЦАХАЛ

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом", отвечающая за банк донорской крови, сообщила о дефиците донорской крови, который может привести к перебоям с ее поставками в больницы и ЦАХАЛ, и в случае чрезвычайной ситуации это может привести к задержке с оказанием срочной помощи.

В МАДА обеспокоены тем, что во время праздника Пурим будет крайне сложно найти доноров для больных и раненых. В связи с этим МАДА уже сейчас вынуждена сократить количество донорской крови, поставляемой в больницы.

В МАДА отмечают, что не существует заменителей донорской крови, и что каждая порция, полученная от донора, может спасти жизнь трем больным или раненым, нуждающимся в переливании.

В первую очередь на пункты забора донорской крови приглашают "универсальных доноров" с 0 (I) группой крови с отрицательным резус-фактором.

Чтобы пополнить банк, МАДА обратилась к населению с просьбой принять участие в акции по сбору донорской крови, которая пройдет 13 марта во многих городах Израиля. Пункты забора донорской крови также будут работать на следующей неделе. Уточнить адрес пункта в том или ином городе можно на сайте https://www.mdais.org/blood-donation .