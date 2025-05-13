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Трехлетний невакцинированный ребенок в тяжелом состоянии после заражения корью

Медицина
Вакцины
Больницы
время публикации: 13 мая 2025 г., 09:19 | последнее обновление: 13 мая 2025 г., 09:24
Трехлетний невакцинированный ребенок в тяжелом состоянии после заражения корью
Yonatan Sindel/Flash90

В больницу "Гилель Яфе" в Хадере 11 мая был доставлен трехлетний мальчик с диагнозом корь. Вскоре после госпитализации состояние ребенка ухудшилось.

В настоящее время состояние пациента оценивается как тяжелое, но стабильное. Он помещен в отдельную палату. Постепенно состояние ребенка улучшается, говорят в больнице.

Ребенок не вакцинирован от кори.

По оценке медиков, мальчик мог заразиться корью во время посещение поликлиники около недели назад.

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