Трехлетний невакцинированный ребенок в тяжелом состоянии после заражения корью
время публикации: 13 мая 2025 г., 09:19 | последнее обновление: 13 мая 2025 г., 09:24
В больницу "Гилель Яфе" в Хадере 11 мая был доставлен трехлетний мальчик с диагнозом корь. Вскоре после госпитализации состояние ребенка ухудшилось.
В настоящее время состояние пациента оценивается как тяжелое, но стабильное. Он помещен в отдельную палату. Постепенно состояние ребенка улучшается, говорят в больнице.
Ребенок не вакцинирован от кори.
По оценке медиков, мальчик мог заразиться корью во время посещение поликлиники около недели назад.