Трехлетний невакцинированный ребенок в тяжелом состоянии после заражения корью

В больницу "Гилель Яфе" в Хадере 11 мая был доставлен трехлетний мальчик с диагнозом корь. Вскоре после госпитализации состояние ребенка ухудшилось.

В настоящее время состояние пациента оценивается как тяжелое, но стабильное. Он помещен в отдельную палату. Постепенно состояние ребенка улучшается, говорят в больнице.

Ребенок не вакцинирован от кори.

По оценке медиков, мальчик мог заразиться корью во время посещение поликлиники около недели назад.