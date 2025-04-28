Минздрав сообщает о новых случаях кори в центре: проверьте свой статус вакцинации

Министерство здравоохранения сообщает о нескольких новых случаях кори в центральном районе Израиля (Тель-Авив и Бней-Брак), а также на территории местного совета Эмек-Хефер (округ Шарон) и в Модиин-Илите. Всего с 20 апреля в Израиле было диагностировано восемь случаев кори, причем шесть заболевших не получили прививки от этого заболевания.

По данным эпидемиологического расследования, четверо заболевших заразились за рубежом или же в результате контактов с вернувшимися из-за границы людьми. В отношении остальных пациентов эпидемиологическое расследование продолжается.

В минздраве подчеркивают, что те, кто контактировал с больными корью, должны пройти обследование и вакцинацию в соответствии с инструкцией. Беременным женщинам, не получившим две дозы вакцины, людям с иммунодефицитом по той или иной причине, а также младенцам, которые, возможно, находились рядом с больным корью, необходимо обратиться к лечащему врачу для рассмотрения возможности пассивной иммунизации против кори.

Минздрав рекомендует всем израильтянам проверить свой статус вакцинации в соответствии с действующей в Израиле схемой. Вы должны были получить две порции вакцины от кори с возраста одного года с интервалом между ними в один месяц.

В случае, если вакцинация по действующей схеме проведена не была, детям до шести лет рекомендуется сделать прививки в центрах здоровья матери и ребенка "Типат Халав" по всей стране, детям старше семи лет – через службу здравоохранения для учащихся, взрослым – через больничную кассу.

Людям, родившимся до 1957 года и подвергшимся в детстве воздействию вируса кори, вакцинироваться не нужно.

Министерство здравоохранения также рекомендует проверять свой статус вакцинации и делать прививки от кори перед поездкой за границу, особенно в страны, где наблюдаются вспышки этого заболевания.

Корь – высококонтагиозное острое вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем и может приводить к серьезным осложнениям и летальному исходу. В 90% случаев при контакте невакцинированного человека с больным происходит заражение.

Корь – острое инфекционное вирусное заболевание, характеризуется высокой температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной сыпью на коже, общей интоксикацией. Инкубационный период длится от 7 до 18 дней, обычно 10-12 дней. При появлении высокой температуры и головной боли и через несколько дней после появления сыпи следует обратиться к врачу.