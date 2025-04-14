Благодаря "святой воде" из Эфиопии в Европе появилась холера

Источником нескольких случаев холеры с полизеристентным штаммом Vibrio cholerae стало употребление "святой воды" из колодца Бермель Георгис, расположенного в районе Куара. К настоящему моменту зарегистрированы случаи заболевания холерой в Германии и Великобритании.

Как сообщает News Medical, в конце февраля 2025 года власти Германии сообщили в европейскую организацию эпиднадзора о трех случаях предположительного заболевания холерой, все пациенты были эфиопского происхождения.

В ходе эпидемиологического расследования выяснилось, что двое путешествовали в Январе в Эфиопию и приобрели пластиковую бутылку с водой из святого колодца, которую они употребили по возвращении в Германию. Третий заболевший заразился от брызгов "святой водой" в лицо: это известный ритуал Эфиопской православной церкви.

В начале февраля у всех троих началась диарея и рвота, они были госпитализированы, одному из пациентов потребовалось лечение в отделении интенсивной терапии, но все они выздоровели.

В Великобритании были выявлены четыре пациента: двое из них недавно путешествовали в Эфиопию в район Амхара, один ездил именно в район Бермель Георгис. Еще один пациент не ездил в Эфиопию, но употреблял святую воду из колодца, которую привез четвертый пациент.

Генетический анализ бактерий в образцах стула пациентов в Великобритании показал наличие резистентного к большинству видов лекарств штамма Vibrio cholerae O1, ранее связанному со вспышками холеры в Кении и странах Африки к югу от Сахары, а также в Восточной и Центральной Африке. У пациентов из Германии также был выявлен штамм, имевший тот же профиль устойчивости к противомикробным препаратам.