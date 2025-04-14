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Острый дефицит донорской крови из-за праздников: МАДА просит о помощи

Мада
время публикации: 14 апреля 2025 г., 15:06 | последнее обновление: 14 апреля 2025 г., 15:06
Острый дефицит донорской крови из-за праздников: МАДА просит о помощи
Пресс-служба МАДА

Из-за нехватки донорской крови в банке крови "Маген Давид Адом" министерство здравоохранения и МАДА призывают граждан прийти на ближайший пункт сдачи крови.

Донорская кровь крайне необходима и в обычное время, и в чрезвычайных ситуациях: больницам и армии важно иметь запас доз крови для спасения жизней людей. К сожалению, в праздничные дни количество доноров сильно снижается, особенно это характерно для "длинных" праздников – Рош а-Шана осенью и Песах весной.

В связи с дефицитом донорской крови МАДА открывает дополнительные пункты сбора по всей стране, продлевая время их работы допоздна. Вы можете выбрать ближайшую к вам станцию сдачи крови и узнать подробности на сайте МАДА, в приложении MDA или по телефону 03-5300400.

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