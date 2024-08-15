Минздрав объявляет о запрете импорта яйцеклеток с Северного Кипра

Министерство здравоохранения сообщило о запрете ввоза в Израиль донорских яйцеклеток и оплодотворенных яйцеклеток из клиник Северного Кипра, и запросы на импорт яйцеклеток из клиник данного района будут отклонены.

Решение было принято после получения запросов на импорт оплодотворенных яйцеклеток из Северного Кипра в Израиль. В ходе обсуждения ситуации с министерством юстиции выяснилось, что гарантировать правильную процедуру забора яйцеклеток невозможно – как в клиническом аспекте, так и в аспекте прав доноров. Крайне сложно также подтвердить достоверность сопроводительных документов.

В связи с вышеперечисленным, импорт донорских и оплодотворенных яйцеклеток из Северного Кипра в Израиль запрещен.