Появление лекарств от ожирения вернуло американцев к врачам и диагностике

Проведенный компанией по обработке медицинских данных Truveta анализ электронных медицинских карт пациентов показал небольшое, но измеримое увеличение количества диагнозов апноэ во сне, диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний вскоре после назначения врачом препаратов для похудения. В рамках исследования, проводившегося в США, были изучены данные сотен тысяч пациентов за период с 2020 по 2024 годы, сообщает Reuters.

Помимо связанных с ожирением состояний, некоторым пациентам препараты для снижения веса назначаются для получения прав на такие услуги, как трансплантация органов, лечение бесплодия или замена коленных суставов.

Агентство цитирует нью-йоркского эндокринолога Рекху Кумар, которая отметила, что если раньше пациенты с ожирением чувствовали себя стигматизированными со стороны врачей и годами избегали посещения врача, теперь, когда они действительно видят, что становятся здоровее, люди охотнее обращаются за медицинской помощью.

Таким образом, врачи получили возможность отправлять этих пациентов на необходимые им проверки, такие как мазок Pap, колоноскопию и другие рутинные обследования. Врачи признают, что если раньше пациенты с ожирением не были склонны заниматься профилактикой здоровья, то теперь у них появились цели и желание это делать.

Анализ компании Truveta показал, что на каждую тысячу пациентов, которым были выписаны препараты GLP-1, в течение первых 15 дней после первого рецепта на препарат для похудения в 2024 году 42 пациентам был диагностирован диабет второго типа в сравнении с 32 пациентами в 2020 году. Количество диагностированного апноэ во сне выросло с восьми до 11 случаев на тысячу, количество диагностированных сердечно-сосудистых заболеваний выросло с 13 до 15 на тысячу пациентов.