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Статистика МАДА с начала операции "Народ как лев": 21 погибший, 708 пострадавших

Мада
время публикации: 16 июня 2025 г., 14:32 | последнее обновление: 16 июня 2025 г., 14:32
Статистика МАДА с начала операции "Народ как лев": 21 погибший, 708 пострадавших
Пресс-служба МАДА

С начала операции "Народ как лев" и с объявления режима чрезвычайного положения в тылу служба "Маген Давид Адом" повысила уровень готовности до максимального.

Были полностью укомплектованы все машины скорой помощи и машины интенсивной терапии, аварийные мотоциклы и машины быстрого реагирования. К оказанию быстрой и эффективной помощи были привлечены все 35 тысяч сотрудников и добровольцев МАДА.

С начала операции бригады "Маген Давид Адом" оказывали помощь пострадавшим по всей стране. Была оказана помощь 708 пострадавшим, из этого количества 21 человек погиб, 13 получили тяжелые ранения, 37 – ранения средней степени тяжести, 581 человек был ранен легко, 56 человек потребовалась помощь для выхода из состояния тяжелого нервного шока.

В "Маген Давид Адом" подчеркивают: в связи с острым дефицитом донорской крови, особенно универсальной крови группы 0 (первая группа) по всей стране работают экстренные пункты сбора крови. На сайте МАДА по адресу http://www.mdais.org/dam можно узнать время и адрес ближайшей к вам станции сбора крови.

Рекомендуется записаться на донорство на сайте и заполнить анкету донора, которая будет прислана sms-сообщением на телефон.

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