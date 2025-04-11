Оксид азота может помочь в борьбе с депрессией, устойчивой к лечению

Ученые из Пенсильвании обнаружили, что закись азота может быстро улучшить настроение в случаях, не резистентных обычному лечению.

Закись азота, или "веселящий газ", может стать потенциальным революционным методом в лечении стойкой депрессии. Известный анестезирующий газ воздействовал на определенные клетки мозга у мышей и быстро снижал симптомы заболевания, как показало исследование Медицинской школы Перельмана Университета Пенсильвании.

Команда ученых провела эксперименты с закисью азота на мышах, подвергшихся стрессу. После того как животные вдыхали газ через маски в течение часа, нейроны в их мозгах активизировались всего за несколько минут. Мыши быстро начали показывать признаки улучшения: они стали более активными и начали пить сладкую воду, что является для них своего рода знаком наслаждения. Эти эффекты показали, что закись азота может быстро облегчить симптомы депрессии, стойкой к лечению.

В клетках мозга (нейронах L5) есть каналы, называемые калиевыми или SK2-каналами, через которые ионы калия выходят из клеток, успокаивая их. Закись азота блокирует эти каналы, что активирует клетки и также стимулирует соседние. Блокировка SK2-каналов поддерживает активность клеток мозга, что быстро улучшает настроение – новый способ, с помощью которого веселящий газ может бороться с депрессией. В отличие от старой теории NMDA, это новый механизм, который может объяснить, почему закись азота помогает людям, страдающим от депрессии, которая не поддается другим методам лечения.