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Здоровье

Минздрав предупреждает: пищевая добавка для беременных Super mami может быть опасна

время публикации: 16 октября 2024 г., 17:28 | последнее обновление: 16 октября 2024 г., 17:28
Минздрав предупреждает: пищевая добавка для беременных Super mami может быть опасна
Пресс-служба минздрава Израиля

Министерство здравоохранения и компания "Каль Лихьот Бари-БААМ Мазаль Коэн" сообщают об отзыве из продажи пищевой добавки "Супер Мами", предназначенной для беременных женщин, поскольку в составе содержатся растительные экстракты, безопасность употребления которых при беременности не была доказана.

Потребителей, которые уже купили вышеназванную пищевую добавку, просят не принимать ее при беременности и вернуть в магазин.

В Службу контроля продуктов питания при министерстве здравоохранения поступила жалоба, после которой были проведены соответствующие проверки, установившие, что пищевая добавка "Супер Мами", которая рекламируется и продается в качестве дополнительного источника витаминов и минералов для беременных женщин, содержит растительные экстракты, безопасность которых для беременных не была доказана.

Было также установлено, что продукт не содержит необходимого для данного вида пищевых добавок количества витаминов и минералов. Речь идет о пищевой добавке Super mami, произведенной "Greentech & Greenfield" со сроком годности до декабря 2025 года, общий вес около 36 грамм, вес каждой капсулы – около 600 мг.

Для справок и дополнительной информации следует обращаться по телефону 050-9755552.

Здоровье
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