Минздрав Израиля выпустил предупреждение о японском БАДе после пяти смертей в Японии

Министерство здравоохранения Израиля опубликовало предупреждение для потребителей об опасности приема пищевой добавки компании Kobayashi Pharmaceutical, содержащей красный дрожжевой рис. Предупреждение было выпущено после того, как министерство здравоохранения Японии сообщило о возможной связи между пятью смертями и более сотни случаев госпитализации с заболеваниями почек и употреблением пищевой добавки.

В сообщении минздрава отмечается, что в Израиле красный дрожжевой рис не был одобрен для использования в БАДах, следовательно, указанную пищевую добавку невозможно купить в обычных магазинах или по официальным каналам сбыта. Вместе с тем подчеркивается, что минздраву не известно о случаях, когда бы израильтяне нуждались в медицинской помощи после употребления указанного БАДа, приобретенного в интернете.

На прошлой неделе японской информационное агентство Kyodo News сообщило, что в пищевой добавки с красным дрожевым рисом компании Kobayashi Pharmaceutical было обнаружено вещество, не предусмотренное составом. Это вещество – пуберуловая кислота, естественный метаболит синей плесени. На производственной линии завода в префектуре Вакаяма проводится тщательная проверка на наличие мест, где могла разрастись плесень.