x
03 апреля 2024
|
последняя новость: 01:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 апреля 2024
|
03 апреля 2024
|
последняя новость: 01:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Здоровье

Минздрав Израиля выпустил предупреждение о японском БАДе после пяти смертей в Японии

время публикации: 03 апреля 2024 г., 00:23 | последнее обновление: 03 апреля 2024 г., 00:23
Минздрав Израиля выпустил предупреждение о японском БАДе после пяти смертей в Японии
Минздрав Израиля

Министерство здравоохранения Израиля опубликовало предупреждение для потребителей об опасности приема пищевой добавки компании Kobayashi Pharmaceutical, содержащей красный дрожжевой рис. Предупреждение было выпущено после того, как министерство здравоохранения Японии сообщило о возможной связи между пятью смертями и более сотни случаев госпитализации с заболеваниями почек и употреблением пищевой добавки.

В сообщении минздрава отмечается, что в Израиле красный дрожжевой рис не был одобрен для использования в БАДах, следовательно, указанную пищевую добавку невозможно купить в обычных магазинах или по официальным каналам сбыта. Вместе с тем подчеркивается, что минздраву не известно о случаях, когда бы израильтяне нуждались в медицинской помощи после употребления указанного БАДа, приобретенного в интернете.

На прошлой неделе японской информационное агентство Kyodo News сообщило, что в пищевой добавки с красным дрожевым рисом компании Kobayashi Pharmaceutical было обнаружено вещество, не предусмотренное составом. Это вещество – пуберуловая кислота, естественный метаболит синей плесени. На производственной линии завода в префектуре Вакаяма проводится тщательная проверка на наличие мест, где могла разрастись плесень.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 20 марта 2024

Минздрав предупреждает: оливковое масло "из Европы", продающееся в канистрах, является подделкой
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 13 февраля 2024

Минздрав предупреждает о палестинских конфетах, не прошедших проверки
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 10 января 2024

Минздрав предупреждает: из продажи отзывают печенье, содержащие не указанный аллерген
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 16 июля 2023

В Израиле обнаружены водка "Беларусь" и бренди "Аист", в которых содержание метанола в сотни раз превышает допустимый уровень