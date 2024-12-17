Врачи-репатрианты не могут устроиться на работу даже после подтверждения лицензии

Парламентская комиссия по алие, абсорбции и диаспоре в очередной раз обсудила проблему интеграции врачей-репатриантов в израильскую систему здравоохранения. Несмотря на острый дефицит врачей в Израиле, очень многие репатрианты медицинских специальностей сталкиваются с огромными сложностями в процедурах подтверждения медицинских дипломов, в получении возможности стажировки в израильских больницах и в дальнейшем трудоустройстве в Израиле.

Основной темой заседания была проверка деятельности управления по делам врачей за 2024 год. Отмечается, что ранее генеральный директор министерства здравоохранения обратился к министру здравоохранения, к директорам больничных касс и к другим задействованным чиновникам и организациям с просьбой автоматически признавать врачей-специалистов из некоторых стран мира без необходимости сдачи квалификационных экзаменов в Израиле.

На комиссии были озвучены данные, в соответствии с которыми 26% врачей-специалистов в Израиле старше 67 лет. По состоянию на конец 2022 года, в Израиле было 3,4 врача на каждую тысячу населения, и хотя это чуть выше показателя за 2018 год (3,2 на каждую тысячу), речь все равно идет об очень серьезном отставании, ведь средний показатель по странам OECD составляет 3,7 врача на каждую тысячу жителей. Однако тенденции таковы, что к 2026 году на рынке труда будет примерно на 500 врачей меньше, чем сейчас, что приведет к показателю 3 врача на каждую 1000 жителей.

Представители Еврейского агентства "Сохнут" сообщили, что в 2025 году ожидается прибытие 575 врачей-репатриантов в Израиль. 255 из них прибудут из России и стран СНГ, 148 – из США и Канады, 148 – из Европы, 25 – из Южной Америки, двое из Южной Африки, и один врач прибудет из Австралии.

Глава управления по делам врачей в министерстве алии и абсорбции доктор Эфрат Афлало сообщила, что в 2025 году в ведомстве будет открыта ставка для специалиста, который будет заниматься вопросами признания специализации врачей-специалистов в Израиле. Она добавила, что министерство запустило два курса медицинского иврита, которые проводятся еще до репатриации, и специалисты ведомства поддерживают контакты с тысячей уже прибывших в страну врачей, помогая им получить признание в Израиле.

Депутат Татьяна Мазарская ("Еш Атид") в ходе заседания отметила, что даже после успешного получения израильской лицензии некоторые врачи-репатрианты не могут получить работу в системе здравоохранения по медицинским специальностям. В результате они вынуждены идти в частный рынок эстетической медицины, и страна теряет квалифицированные кадры, которые не смогла должным образом привлечь.

Председатель комиссии Одед Форер (НДИ) отметил, что существует огромное количество врачей-репатриантов из стран СНГ, интеграцию которых в Израиле государство не осуществляет должным образом. Он попросил министра алии и абсорбции выделить ресурсы для интеграции врачей-репатриантов из всех стран мира, а не только из западных государств.