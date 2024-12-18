Копченая семга латвийского производства изымается из продажи из-за листерии

Компания "Респект Мега Трейд" отзывает из продажи филе семги холодного копчения в нарезке, этот товар продается замороженным. Причиной этого решения стало обнаружение листерии в продукте производства латвийской компании Sea Royal Nordic.

По согласованию с минздравом, компания отзывает товар из точек продажи и обращается к потребителям, которые приобрели данный продукт, с просьбой не употреблять его.

Речь идет о нарезке семги холодного копчения, партия номер L02082024-535, штрих-код 4751033430015, дата производства 02.08.2024, срок годности до 31.07.2025.

Клиентов, которые приобрели этот товар, просят связаться с компанией-импотрером по телефону 054-4869256.

Листерия - род грамположительных патогенных бактерий. Некоторые виды являются возбудителями заболеваний животных и человека. Из шести известных в настоящее время видов листерий только L. monocytogenes патогенен для человека, а L. ivanovi — для животных. Патогенные виды вызывают листериоз.

Проникает в кровь через пищевод, она накапливается в печени и селезенке, поражает лимфатические узлы. Болезнь представляет особый риск для новорожденных, беременных женщин (угроза плоду) и людей с ослабленной иммунной системой.

Заражение в раннем послеродовом периоде чревато кишечными расстройствами, менингитом и менингоэнцефалитом (воспаление мозговых оболочек и головного мозга), развитием сепсиса. Поддается лечению антибиотиками.