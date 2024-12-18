Сумчатые крысы могут быстро обнаруживать туберкулез в мокроте

Обученные гамбийские сумчатые крысы (Cricetomys gambianus) продемонстрировали умение выявлять туберкулез в образцах мокроты. Ученые убеждены, что это открытие может упростить диагностику заболевания в бедных странах.

Последние исследования благотворительной организации Anti-Persoonsmijnen Ontmijnende Product Ontwikkeling (Apopo) в Танзании показывают, что гигантские крысы способны обнаруживать туберкулез в мокроте. В Агентстве ветеринарной лаборатории в Дар-эс-Саламе группа из примерно 12 крыс еженедельно проверяет до 400 образцов мокроты. С момента своего создания организация Apopo проанализировала свыше 900 000образцов и обнаружила более 30000 случаев туберкулеза, которые могли быть упущены, помогая предотвратить как минимум 300000 возможных инфекций.

В лаборатории крысу помещают в стеклянный контейнер с десятью отверстиями, в каждом из которых находится образец мокроты. Обученные ассоциировать положительные образцы с едой, крысы задерживаются над положительными и сразу же игнорируют отрицательные. Обычно им требуется около трех секунд, чтобы обнаружить образец c туберкулезом. Этот процесс повторяется минимум с пятью крысами, прежде чем специалисты зафиксируют положительный результат на заболевание.

Эксперименты показывают, что 52% изначально отрицательных тестов на туберкулез крысы переоценивают как положительные. Все образцы обязательно проходят дополнительные клинические испытания для подтверждения выводов животных, и результаты показывают, что крысы правильно оценивают образцы в 82% случаев по сравнению с обычными тестами.

Исследователи уверены, что метод обнаружения туберкулеза с помощью крыс может упростить диагностику заболевания и сделать ее более дешевой. В Танзании уже наблюдается сокращение заболеваемости на 40% с 2015 года, с начала внедрения программы. В следующем году организация планирует запустить вторую испытательную лабораторию в Моши, расположенном в северной части Килиманджаро. Кроме того, она ведет переговоры с представителями здравоохранения в Сьерра-Леоне и Анголе относительно реализации программы в этих странах.