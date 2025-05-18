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Здоровье

Компания Nany отзывает из магазинов партию пасты "песто"

Минздрав
время публикации: 18 мая 2025 г., 19:22 | последнее обновление: 18 мая 2025 г., 19:26
Компания Nany отзывает из магазинов партию пасты "песто"
пресс-служба министерства здравоохранения

Компания Nany объявила об отзыве с прилавков пасты "песто", выпускаемой под маркой "Лив", из-за опасений, что в продукцию могли попасть осколки стекла.

В заявлении компании говорится: "Фирма Nany объявляет об отзыве продукта марки "Лив" – пасты "песто" с кинзой, выпускаемых в стеклянной таре, весом 185 гр. после того, как возникли подозрения, что в продукт могли попасть осколки стекла".

С прилавков отзывается "песто", произведенное 13 марта 2025 года со сроком годности до 12 марта 2027 года. Штрих-код товара 7290006724854.

Министерство здравоохранения начало изымать товар из магазинов.

Здоровье
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