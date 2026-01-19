Мужчина, которому год назад пересадили свиную почку, получил человеческий орган

В 2025 году американец Тим Эндрюс вошел в историю медицины как один из первых пациентов в мире, которому пересадили генетически измененную почку свиньи. Теперь, как сообщает CNN, он стал первым среди этих пациентов, кому впоследствии удалось получить донорскую почку от человека. Эндрюс много лет страдал диабетом и находился на терминальной стадии почечной недостаточности. 25 января 2025 года ему пересадили свиную почку, с которой он прожил рекордные 271 день. После того как началось отторжение, орган удалили в октябре, и пациенту пришлось вернуться к диализу – тяжелой и изматывающей процедуре, из-за которой он когда-то и решился на экспериментальную ксенотрансплантацию.

Ночью 12 января Эндрюсу сообщили, что найден практически идеально подходящий человеческий донорский орган. Уже утром следующего дня, в 8:00, ему провели операцию по пересадке почки.

Спустя всего несколько дней после операции Эндрюс готовится к выписке и возвращению домой. Его история стала наглядным подтверждением потенциала ксенотрансплантации – технологии, которая может спасти жизни и в перспективе помочь решить проблему дефицита донорских органов. Суть метода заключается в пересадке органов животных, прежде всего свиней, генетически модифицированных для снижения риска отторжения и адаптации к человеческому организму.

До операций Эндрюс проходил диализ три раза в неделю по шесть часов. Спустя полгода после начала этой терапии он перенес сердечный приступ. Перед пересадкой человеческой почки врачи тщательно проверили его организм на наличие антител, способных вызвать отторжение, но опасных реакций не выявили. Сама операция длилась около трех часов, а объем иммуносупрессивных препаратов оказался примерно в три раза меньше, чем во время жизни со свиной почкой. После первой ксенотрансплантации Эндрюс сразу почувствовал изменения. По его словам, исчезла "диализная пелена": ушли постоянная усталость и затуманенность сознания, появилась энергия и ясность мышления.

Тем не менее путь оказался непростым. Чтобы поддерживать работу свиной почки, которую он назвал Вильмой, и контролировать иммунную систему, Эндрюсу приходилось принимать до 52 таблеток в день. Спустя девять месяцев появились признаки отторжения, он перенес две инфекции. Несмотря на корректировку схемы иммуносупрессии, повреждение органа остановить не удалось.

Зато проведенные биопсии и исследования позволили врачам лучше понять причины отторжения, что может сыграть важную роль для будущих пациентов. Опыт Эндрюса помог усовершенствовать протоколы лечения, и после его операции в январе 2025 года больница Mass General совместно с компанией eGenesis выполнили еще две ксенотрансплантации. В ближайшее время специалисты планируют перейти к клиническим испытаниям этой технологии.