Больница "Сорока" закрыта для приема новых пациентов, их перенаправляют в другие больницы

В связи с попаданием иранской ракеты в эвакуированное накануне здание хирургического корпуса больницы "Сорока" в Беэр-Шеве больница работает в сокращенном режиме, только для спасения жизни. Пациентов перенаправляют в больницы "Барзилай" в Ашкелоне, "Ассута" в Ашдоде и "Каплан" в Реховоте.

В результате обстрела причинены также легкие повреждения приемному отделению больницы и другим зданиям, однако эти повреждения не влияют на работоспособность медицинского центра. Опасность утечки опасных материалов из здания лабораторий исключена.

Сразу после сообщения о попадании в больницу служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что на юге находятся четыре автобуса интенсивной терапии с возможностью эвакуации 23 коек реанимации и 50 пациентов с легкими травмами.

Сообщается, что с началом операции "Народ как лев" министерство здравоохранения существенно сократило количество пациентов в "Сороке" и других медицинских центрах, работа больниц была переведена в подземное защищенное пространство. Эти указания спасли множество человеческих жизней.