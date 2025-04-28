ЧП в больнице "Шиба": с интервалом в 48 часов три пациентки попытались покончить с собой

Три 19-летние пациентки психиатрического отделения больницы "Шиба" попытались покончить с собой, бросившись вниз с четвертого этажа на парковке Онкологического центра. Об этом сообщила новостная служба медиакорпорации "Кан".

По информации сайта "Мако", все три девушки после попытки суицида выжили, они получили множественные переломы и в настоящее время находятся в отделении интенсивной терапии, их состояние тяжелое.

По информации "Мако", первая попытка суицида была предпринята два дня назад пациенткой, которую врачи считали не склонной к самоубийству. В понедельник, 28 апреля, три подруги девушки, проходившие вместе с ней лечение в психиатрическом отделении, решили ее проведать, но их не пустили в отделение интенсивной терапии. После этого одна девушка вернулась в свое отделение, а две другие пришли на парковку, поднялись на четвертый этаж и прыгнули вниз.

В связи с ЧП администрация больницы приняла решение ввести закрытый режим в психиатрическом отделении, чтобы избежать "эффекта подражания". На время праздников отменены "отпуска" для пациентов.

В комментарии, предоставленном больницей "Шиба" сайту Ynet, указывается, что в психиатрии приходится иметь дело со сложными проблемами, в том числе с "копикет-эффектом" ("эффект подражания"). Этот эффект хорошо изучен и описан в специализированной литературе, но его трудно предугадать. "Мы внимательно наблюдаем за ситуацией и действуем в соответствии с высокими профессиональными стандартами, постоянно консультируясь с ведущими экспертами в этой области", – говорится в сообщении больницы.