Минздрав сообщает о втором случае подозрения на лихорадку Эбола в Израиле

Министерство здравоохранения сообщило о еще одном пациенте с подозрением на лихорадку Эбола. Речь идет о человеке, который два дня назад вернулся из Демократической Республики Конго, и вскоре после возвращения он обратился за медицинской помощью с жалобами на повышенную температуру, головную боль и диарею.

В минздраве подчеркивают, что пока речь идет лишь о подозрении на заболевание. В настоящее время проводятся необходимые лабораторные исследования, результаты которых ожидаются в ближайшие дни.

Пациент помещен в изоляцию в соответствии с протоколами, действующими для особо опасных инфекционных заболеваний, и направлен в медицинский центр "Шиба" (Тель а-Шомер), который определен одним из профильных центров для приема таких пациентов.

Минздрав проводит эпидемиологическое расследование для выявления контактов заболевшего и проверки возможной связи между двумя подозрительными случаями. После завершения расследования сотрудники ведомства свяжутся только с теми людьми, которые будут признаны контактировавшими с пациентом. Гражданам, которые не получат уведомления от минздрава, никаких дополнительных действий предпринимать не требуется.

Минздрав напоминает, что вирус Эбола не передается воздушно-капельным путем. Заражение происходит только при непосредственном контакте с больным человеком, имеющим симптомы заболевания, либо через кровь, биологические жидкости и выделения.

В последние месяцы, после вспышек лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде, минздрав Израиля ведет постоянный мониторинг ситуации и осуществляет подготовку системы здравоохранения к возможным сценариям развития событий.

В рамках этой подготовки медицинским учреждениям были направлены специальные инструкции, создан запас средств индивидуальной защиты и специализированного оборудования, внедрены механизмы раннего выявления пассажиров, прибывающих из районов распространения заболевания, а также создана система лабораторной диагностики вируса Эбола.

Минздрав вновь призвал граждан воздерживаться от необязательных поездок в регионы с активным распространением заболевания, прежде всего в Демократическую Республику Конго и Уганду.

Путешественникам, вернувшимся из этих стран и у которых в течение 21 дня после возвращения появились температура или другие необычные симптомы, рекомендуется оставаться дома, избегать контактов с окружающими и обратиться по телефону в информационный центр минздрава (*5400), сообщив о пребывании в зоне распространения Эболы.

В минздраве подчеркивают, что на данный момент речь идет лишь о двух подозрительных случаях. Ни одного подтвержденного случая заболевания Эболой в Израиле пока не выявлено.