Минздрав разослал в больницы протокол действий на случай выявления подозрений на Эболу

Министерство здравоохранения Израиля разослало больницам и службе скорой помощи МАДА протокол действий на случай выявления в стране подозрений на заболевание лихорадкой Эбола.

Подозрительными случаями считаются пациенты, находившиеся в течение последних 21 дня в Конго или Уганде либо контактировавшие с подтвержденным или подозреваемым больным Эболой, с температурой выше 38 градусов.

Таким пациентам предписывается немедленно уйти на домашнюю изоляцию и связаться с горячей линией минздрава для координации дальнейших действий. Самостоятельно приезжать в приемный покой запрещено - эвакуация осуществляется только через МАДА в координации с национальным оперативным штабом здравоохранения.

Принимать таких пациентов будут только пять больниц - «Ихилов», «Шиба», «Рамбам», «Сорока» и «Хадасса Эйн-Карем» - в которых имеются надлежащие условия изоляции и лабораторные мощности. Если подозреваемый пациент поступит в другую больницу, его обязаны немедленно изолировать, свести контакты к минимуму и воздержаться от любых обследований, кроме жизнеспасающих, после чего организовать перевод в одну из специализированных больниц.

Весь персонал, входящий в контакт с пациентом, обязан использовать полное защитное снаряжение вне зависимости от оцениваемого уровня риска. Диагностика основана на методе ПЦР, однако отрицательный результат, полученный менее чем через 72 часа от начала симптомов, не исключает Эболу. В таких случаях требуется повторное тестирование. Пациент остается в изоляции до получения окончательного результата.

Минздрав особо подчеркивает: при любом случае лихорадки у пациента, прибывшего из Африки, необходимо также рассматривать более распространенные и опасные для жизни диагнозы - малярию, риккетсиоз, инвазивные бактериальные инфекции.