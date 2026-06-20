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Здоровье

В больницу РАМБАМ доставлен пациент с подозрением на лихорадку Эбола

Инфекции
Минздрав
время публикации: 20 июня 2026 г., 06:34 | последнее обновление: 20 июня 2026 г., 06:39
В больницу РАМБАМ доставлен пациент с подозрением на лихорадку Эбола
Yossi Zamir/Flash90

Министерство здравоохранения сообщило, что в больницу РАМБАМ доставлен пациент с подозрением на лихорадку Эбола, который вернулся в Израиль три дня назад из Демократической Республики Конго.

Мужчина обратился за медицинской помощью после того, как у него поднялась температура и началась головная боль. В минздраве подчеркнули, что на данном этапе речь идет лишь о подозрении.

"Необходимые анализы проводятся в настоящее время, результаты ожидаются в ближайшие сутки", – говорится в сообщении. – Пациент получает лечение в условиях изоляции в соответствии с профессиональными протоколами и проведенной оценкой ситуации. Одновременно проводится эпидемиологическое расследование для выявления контактов предполагаемого заболевшего".

Здоровье
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