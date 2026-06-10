Минздрав готовит инструкции для выявления в Израиле заболевших вирусом Эболы

Министерство здравоохранения сообщает о расширении мер по подготовке системы здравоохранения к возможному завозу вируса Эбола на фоне вспышки заболевания в Демократической Республике Конго и Уганде.

В ведомстве подчеркивают, что в настоящее время случаев Эболы в Израиле не зарегистрировано, а риск для населения остается низким, как и в других западных странах. Вместе с тем из-за высокой смертности при заболевании и сложности лечения минздрав усиливает меры профилактики и готовности.

В рамках подготовки медицинским учреждениям и персоналу будут направлены дополнительные инструкции по выявлению и ведению пациентов с подозрением на Эболу. Также начата закупка средств индивидуальной защиты и специализированного оборудования, совершенствуются механизмы раннего выявления пассажиров, прибывающих из районов распространения заболевания.

Кроме того, минздрав обратился в Управление регистрации населения и иммиграции с просьбой рассмотреть возможность временного ограничения въезда для лиц, не являющихся гражданами или постоянными жителями Израиля, если в течение 21 дня до прибытия они находились в одной из следующих стран: Демократическая Республика Конго, Уганда, Южный Судан, Руанда или Кения.

В министерстве поясняют, что рекомендация связана с распространением заболевания в Конго и Уганде, а также с перемещением населения между соседними государствами. При этом подчеркивается, что речь идет о превентивной мере, которая пока находится на стадии рассмотрения. Для населения Израиля действующие рекомендации не изменились.

Минздрав вновь рекомендует воздержаться от необязательных поездок в районы активного распространения Эболы, прежде всего в Демократическую Республику Конго и Уганду.

Гражданам, вернувшимся из этих стран и у которых в течение 21 дня после возвращения появились высокая температура или другие необычные симптомы, рекомендуется оставаться дома, избегать контактов с окружающими и немедленно связаться с информационным центром минздрава по телефону *5400, сообщив о пребывании в районе распространения Эболы.