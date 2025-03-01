Микропластик в океане может стать причиной инвалидности жителей прибрежных районов

По данным исследования, микрочастицы пластика, найденные в океане, могут быть связаны с повышенным риском инвалидности у людей, проживающих в прибрежных районах с высоким уровнем загрязнения.

Исследователи из медицинского центра Lahey в Берлингтоне (США) проанализировали уровни морского микропластика в различных округах, разделив их на четыре группы в зависимости от количества пластика на поверхности океана. В округе с низким уровнем было от 0 до 0,005 частиц микропластика на кубический метр морской воды, в средней группе – от 0,005 до 1 частицы/м³, в высокой группе – от 1 до 10 частиц/м³, а в группе с очень высоким уровнем – 10 или более частиц/м³.

Затем ученые проанализировали уровень инвалидности среди местных жителей по таким категориям, как память и когнитивные способности, подвижность, способность к самообслуживанию и независимой жизни. Исследователи обнаружили, что в округах с наивысшим уровнем морского микропластика средняя распространенность нарушений памяти и мышления составила 15,2%, в то время как в округах с самым низким уровнем – 13,9%. Средняя распространенность нарушений мобильности составила 14,1% в округах с высоким уровнем, по сравнению с 12,3% в округах с низким уровнем. Средняя распространенность нарушений самообслуживания была 4,2% в районах с высоким уровнем микропластика и 3,6% в районах с низким уровнем. Средняя распространенность нарушений независимой жизни составила 8,5% в округах с высоким уровнем, в то время как в округах с низким уровнем – 7,7%.

Даже после корректировки данных с учетом других факторов, которые могут повлиять на инвалидность, таких как болезни сердца, инсульт, депрессия, загрязнение воздуха, а также распределение богатства и ресурсов, разница между местами с высоким уровнем микропластика и низким все равно составляла несколько процентов.

Авторы исследования утверждают, что их работа дает представление о том, как микропластик влияет на здоровье мозга. Ученые добавляют, что для более глубокого понимания этой связи и оценки общего воздействия загрязнения микропластиком на общественное здравоохранение требуются дополнительные исследования.