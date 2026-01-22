Препарат от алкогольной зависимости перепрофилирован для лечения редкой причины слепоты

Ученые из Университета Бирмингема проводят исследование, цель которого выяснить, может ли дисульфирам, препарат, применяемый в медицине с 1950-х годов, быть эффективным в лечении глазного пемфигоида слизистых оболочек (OcMMP) – редкого заболевания, вызывающего болезненные волдыри и рубцевание тканей глаз.

OcMMP является разновидностью пузырчатого пемфигоида слизистых оболочек (ПМПО) и поражает чувствительные слизистые носа, полости рта, горла и глаз. При вовлечении глаз болезнь способна вызывать необратимые рубцы и в тяжелых случаях приводить к потере зрения.

Изобель Дэвис, у которой заболевание ММП было диагностировано примерно в 30 лет, стала участницей ранней фазы клинических испытаний. Исследование проходило под руководством профессора Сааехи Рауз в Бирмингемском и Мидлендском глазном центре и изначально охватывало 10 пациентов. На начальной стадии исследования ученые проверяли, способен ли дисульфирам уменьшать активность фермента ALDH (альдегиддегидрогеназы), который, как предполагается, играет важную роль в формировании рубцовой ткани. После получения обнадеживающих результатов исследовательская группа перешла ко второму этапу испытаний. В нем примут участие еще 20 пациентов, и общее количество участников исследования достигнет примерно 30 человек.