11-й день войны "Рычание льва": Иран и "Хизбалла" координируют действия против Израиля

Утром 28 февраля была начата военная операция Израиля и США против режима аятолл в Иране. В первые десять дней войны ЦАХАЛом были нанесены около 4000 ударов по целям в Иране, применены примерно 9000 боеприпасов, выведены из строя сотни ракетных комплексов и систем противовоздушной обороны, уничтожены многие государственные и военные лидеры, включая Али Хаменеи. Армия США за десять дней войны атаковала более 5000 целей, уничтожены или выведены из строя свыше 50 кораблей (данные CENTCOM). Иран атакует американские базы и миссии на Ближнем Востоке, арабские страны и Израиль.

В Израиле эта военная операция получила название "Рычание льва". В Пентагоне операции дали название "Эпическая ярость".

В результате ракетных обстрелов в Израиле погибли 14 человек: 11 израильтян, филиппинка и еще двое гастарбайтеров, гражданство которых в настоящий момент не известно.

В ходе боевых действий в Ливане погибли двое израильских военнослужащих.

Армия США сообщает о восьми погибших американских военнослужащих в результате атак из Ирана.

11-Й ДЕНЬ ВОЙНЫ. ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ. 10.03.2026

01:00

Тревога в Кирьят-Шмоне и окрестностях. Ракетный обстрел.

Тревога в Манаре и Маргалиот, ракетный обстрел.

В Авивим, около границы с Ливаном, прозвучала тревога. Ракетный обстрел.

Армия обороны Израиля атаковала в Ливане пусковую установку, из которой недавно были выпущены ракеты в сторону израильской территории. ЦАХАЛ отмечает, что только за последние сутки это был четвертый подобный удар по ракетной установке в Ливане.

Министерство внутренних дел Бахрейна сообщило, что один человек погиб и несколько людей получили ранения в результате попадания иранской ракеты в жилой дом в густонаселенном районе столицы Манамы. Это нападение в заявлении МВД Бахрейна названо "вопиющим", передает государственное информационное агентство BNA.

Тревога "Цева адом" прозвучала в ряде населенных пунктов около границы с Ливаном. Зафиксированы ракетные обстрелы и проникновение БПЛА.

00:00

Тревога в Малкии, около границы с Ливаном, ракетный обстрел.

Тревога "Цева адом" прозвучала в Цфате и других районах Верхней Галилеи и Голанских высот. Зафиксирован ракетный обстрел из Ливана.

Около полуночи тревога "Цева адом" прозвучала в Хайфе и окрестностях, а также во многих населенных пунктах Галилеи и Голанских высот. Зафиксирован ракетный обстрел. Работает ПРО. ЦАХАЛ предупреждал о запуске ракет из Ирана. Одновременно север Израиля был обстрелян из Ливана. Судя по всему, КСИР и "Хизбалла" скоординировали действия. МАДА: сведений о раненых нет, ребенок получил травму по пути в убежище, нескольким людям потребовалась помощь для выведения из состояния нервного шока.

СПИСОК ПОГИБШИХ В ИЗРАИЛЕ

1. (имя не сообщается), 102 года, из Рамат-Гана, 1.3.2026 упал на лестнице по дороге в бомбоубежище при ракетном обстреле из Ирана, получил тяжелую травму, скончался в больнице "Ихилов".

2. Марина БАЛЕЕВА, 68 лет, из Тель-Авива, скончалась 1.3.2026 от сердечного приступа по дороге в бомбоубежище, при ракетном обстреле из Ирана.

3. Мэри Энн ВЕЛАСКЕС ДЕ ВЕРА, 32 года, гражданка Филиппин, работала сиделкой в Тель-Авиве, убита 28.2.2026 иранской баллистической ракетой, оставшись со своей подопечной (она была ранена, но выжила).

4. Яаков БИТОН, 16 лет, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сестрами Сарой и Авигаиль.

5. Авигаиль БИТОН, 15 лет, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сестрой Сарой и братом Яаковом.

6. Сара БИТОН, 13 лет, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сестрой Авигаиль и братом Яаковом.

7. Гавриэль Барух РЕВАХ, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой.

8. Ронит ЭЛИМЕЛЕХ, 45 лет, из Бейт-Шемеша, волонтер организации "Ихуд Ацала", убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с матерью Сарой.

9. Сара ЭЛИМЕЛЕХ, 73 года, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с дочерью Ронит.

10. Орен КАЦ, 46 лет, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой.

11. Йосеф КОЭН, 41 год, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с матерью Брурией.

12. Брурия Глория КОЭН, 76 лет, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сыном Йосефом.

ПОГИБШИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ (после 28.02.2026)

1. Махэр ХАТАР, 38 лет, из Мадждаль-Шамса, старший сержант резерва, боец инженерного батальона 91-й дивизии. Погиб 8 марта в ходе боевых действий на юге Ливана.

2. Ор ДЕМРИ, 20 лет, из Лимана, боец инженерного подразделения 91-й дивизии.