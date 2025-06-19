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Больницы поменяют режим работы: госпитализации в бомбоубежищах, ранние выписки

время публикации: 19 июня 2025 г., 17:37 | последнее обновление: 19 июня 2025 г., 18:10
Больницы поменяют режим работы: госпитализации в бомбоубежищах, ранние выписки
Nati Shohat /Flash90

В связи с попаданием баллистической ракеты из Ирана в здание хирургического корпуса больницы "Сорока" в Беэр-Шеве министерство здравоохранения разослало в больницы страны распоряжение о ряде изменений в работе и усилении мер безопасности.

В частности, госпитализированные пациенты должны быть переведены в защищенное от ракетных обстрелов пространство, возможно существенное сокращение времени пребывания в больницах – например, рожениц при отсутствии патологий и осложнений будут выписывать уже через 12 часов после родов, а не через 36-48 часов, как принято до сих пор.

При этом медики подчеркивают, что необходимое наблюдение за новорожденными будет продолжено – но специальными бригадами на дому у семьи.

Минздрав также обновляет инструкции по обращению с опасными и радиоактивными веществами, используемыми в больницах, чтобы избежать утечки в случае ракетных обстрелов

Здоровье
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