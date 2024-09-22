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Здоровье

Новая профессия "аптечный техник" должна разгрузить фармацевтов

время публикации: 22 сентября 2024 г., 18:51 | последнее обновление: 22 сентября 2024 г., 18:51
Новая профессия "аптечный техник" должна разгрузить фармацевтов
Moshe Shai/FLASH90

Парламентская комиссия по здравоохранению утвердила к принятию Кнессетом во втором и третьем (итоговом) чтениях поправку к закону о регулировании медицинских профессий, создающие новую профессию: аптечный техник ("технаи бе-бейт миркахат").

В соответствии с законодательной инициативой, техник будет заниматься администрированием и логистикой, что позволит освободить фармацевтов и провизоров для профессиональной деятельности.

В настоящее время в Израиле не хватает около тысячи фармацевтов, и нагрузка на оставшихся очень велика. При этом значительную часть работы занимают именно административные и логистические задачи.

Аптечный техник не является фармацевтом, он будет заниматься административными, логистическими и техническими задачами, им будет также разрешено разводить суспензии и разливать препараты по упаковкам и передавать пациентам рецептурные и безрецептурные препараты. Для этой работы не потребуется высшее образование.

Стоит отметить, что председатель Союза фармацевтов Шмария Галели выступил против предоставления аптечным техникам полномочий смешивать и разливать лекарства, поскольку, по его словам, это чисто фармацевтические операции, для которых необходимо профессиональное обучение и значительный объем знаний.

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