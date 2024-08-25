Минздрав напоминает телефоны центров психологической поддержки

В связи с эскалацией военных действий на севере министерство здравоохранения опубликовало напоминание для граждан о существовании телефонных центров психологической и эмоциональной поддержки, действующих, в том числе, и на русском языке.

Такие центры "психологической устойчивости" действуют как под эгидой минздрава, так и под контролем больничных касс. Кроме того, с самого начала войны "Железные мечи" министерство здравоохранения поддерживает информационный портал со всевозможной информацией: в нем содержатся данные о количестве пострадавших, поступивших в больницы, подробная информация о всевозможных центрах психологической помощи, координаты поликлиник, аптек и станций здоровья матери и ребенка "Типат Халав" и многое другое. Портал действует на иврите.

Горячие линии психологической поддержки в Восточной и Западной Галилее:

Иврит – 04-6900603

Арабский язык – 04-7702649

Русский язык – 04-7702650

Английский язык – 04-7702651

Амута "Эран" ("Первая психологическая помощь") – 1201

Телефон Всеизраильского центра психологической устойчивости *5486

Центр работает с воскресенья по четверг 08:00-20:00.

Центры психологической помощи при больничных кассах:

"Меухедет": *3833

"Леумит": *507

"Маккаби": *3555

"Клалит": *8703

Как справиться с тревогой: информационный ролик министерства здравоохранения

Профессор Эяль Фрухтер, психиатр и председатель Национального совета ПТСР.