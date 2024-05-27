"Маген Давид Адом" ищет доноров с группой крови О и со всеми группами крови с отрицательным RH

Во вторник, 28 мая, служба скорой помощи "Маген Давид Адом" проводит масштабную акцию по сбору донорской крови в разных районах Израиля. МАДА просит израильтян прийти на любой из ниже перечисленных пунктов сбора крови и пополнить запасы донорской крови, необходимой для больных и раненых. В Израиле сейчас особый дефицит первой группы крови (О, подходящей для переливания также людям с другими группами крови), а также всех групп крови с отрицательным резус-фактором (RH-).

В Банке крови МАДА подчеркивают, что у донорской крови нет полноценных аналогов, и одна порция донорской крови может спасти жизни троих человек, нуждающихся в переливании. Люди с первой группой крови (О) составляют 35% от общего количества доноров в Израиле, их кровь считается универсальной, и ее можно переливать в экстренных случаях людям, группа крови которых неизвестна, и нет времени провести анализ.

Во вторник, 28 мая, будут открыты следующие пункты сбора крови:

Ашдод – ул. Герцль, угол Менахем Бегин, торговый центр "А-Сити", с 10:00 до 18:00.

Ашкелон – торговый центр "Космос Ашкелон" на перекрестке Сильвер, с 9:00 до 21:00.

Герцлия – ул. А-Мада 10, перед набережной пляжа Акадия, с 10:00 до 15:00.

Холон – ул. А-Рокемим 1, в здании МАДА с 15:00 до 20:30.

Хайфа – ул. Голомб 47, лобби больницы "Бней-Цион" с 9:30 до 15:30.

Хайфа – ул. А-Алия а-Шния 8, больница РАМБАМ, торговый центр "Каньон Саголь", с 9:00 до 15:30.

Иерусалим – ул. а-Мем-Гимель 7, станция МАДА, с 12:00 до 20:00.

Иерусалим – ул. а-Мелех Джордж 20, площадь перед "Машбиром", с 10:00 до 22:00.

Кфар-Саба – ул. Вайцман 63, Кикар а-Ир с 15:00 до 21:00.

Модиин – Маккабим-Реут, ул. Лев а-Ир 2, торговый центр Азриэли, у входа "А-Яридим", с 15:00 до 20:30.

Мазкерет-Батья – ул. Шдерот Элиягу 2, общинный центр с 16:00 до 21:00.

Кацрин – окружной совет Голан с 09:00 до 15:00.

Рош а-Аин – ул. Менахем Амуси 1, в здании школы "Атид" с 15:00 до 21:00.

Реховот – ул. Давид Ремех 69, станция МАДА с 15:00 до 21:00.

Рамле – Шдерот Герцль 133, здание Банка Крови МАДА с 9:00 до 15:00.

Банк крови МАДА в больничном комплексе "Тель а-Шомер" с 8:00 до 18:00.

Перед прибытием рекомендуется уточнить, не произошли ли изменения, на сайте "Маген Давид Адом" по адресу www.mdais.org/dam или по телефону 03-5300400.