В Иерусалиме роженица умерла от гриппа, ребенок родился здоровым
В пятницу, 24 декабря, из иерусалимской больницы "Адаса Ар а-Цофим" сообщили, что умерла 31-летняя пациентка, поступившая около двух месяцев назад на седьмом месяце беременности с диагнозом грипп.
Женщина находилась в реанимации под постоянным наблюдением врачей, однако спасти ее не удалось. В результате операции кесарево сечение ребенок родился здоровым.
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