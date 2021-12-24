В Иерусалиме роженица умерла от гриппа, ребенок родился здоровым

В пятницу, 24 декабря, из иерусалимской больницы "Адаса Ар а-Цофим" сообщили, что умерла 31-летняя пациентка, поступившая около двух месяцев назад на седьмом месяце беременности с диагнозом грипп.

Женщина находилась в реанимации под постоянным наблюдением врачей, однако спасти ее не удалось. В результате операции кесарево сечение ребенок родился здоровым.