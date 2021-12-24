Иерусалим:
6 - 10°
Тель-Авив:
12 - 16°
Эйлат:
13 - 20°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Здоровье24 декабря 2021 г., 09:57

В Иерусалиме роженица умерла от гриппа, ребенок родился здоровым

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
В больнице "Адаса Ар а-Цофим". Иерусалим

В пятницу, 24 декабря, из иерусалимской больницы "Адаса Ар а-Цофим" сообщили, что умерла 31-летняя пациентка, поступившая около двух месяцев назад на седьмом месяце беременности с диагнозом грипп.

Женщина находилась в реанимации под постоянным наблюдением врачей, однако спасти ее не удалось. В результате операции кесарево сечение ребенок родился здоровым.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Здоровье // 15 декабря 2021
14-й канал: более 2 тысяч учащихся йешив заразились вирусом, похожим на грипп
// NEWSru.co.il // Здоровье // 15 декабря 2021
Минздрав: с начала зимнего сезона 565 израильтян, включая 239 детей, были госпитализированы с гриппом
// NEWSru.co.il // Здоровье // 09 декабря 2021
Минздрав бьет тревогу и сообщает о значительном росте заболеваемости гриппом

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

09:57 В Иерусалиме роженица умерла от гриппа, ребенок родился здоровым
08:34 Украина: за сутки выявлено более 6600 заразившихся коронавирусом, 248 больных COVID-19 умерли
06:48 Коронавирус в мире: около 279 млн заразились, более 5,4 млн умерли. Статистика по странам
19:47 Великобритания: риск госпитализации при "омикроне" на две трети ниже, чем при "дельте"
17:02 FDA разрешило к использованию препарат компании Merck для амбулаторного лечения коронавируса
16:44 Коронавирус в Палестинской автономии: за сутки выявлено 248 заразившихся, трое больных COVID-19 умерли
16:35 В Германии зафиксирована первая смерть после заражения "омикроном"
12:30 AstraZeneca: третья доза вакцины эффективна против "омикрона"
11:27 Данные властей России о коронавирусе: за сутки умерли 1002 человека
10:30 Коронавирус в Израиле: растет число диагностированных и индекс заболеваемости, 1400 новых зараженных за сутки
Загрузка...