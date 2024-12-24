Арестован специалист по эстетической медицине, лицензия которого ранее была отозвана

Полиция сообщает об аресте 33-летнего жителя арабского населенного пункта Бина (к востоку от Акко), который занимался эстетической медициной, несмотря на то, что его лицензия была приостановлена министерством здравоохранения.

Лицензия была отозвана в связи тем, что в 2022 году на данного специалиста поступило несколько жалоб о тяжелых последствиях для здоровья в результате проводившихся им процедур и хирургических операций, находившихся вне его компетенции.

Расследование было начато после того, как поступила еще одна жалоба от потерпевшей, которая в последние месяцы обслуживалась этим специалистом уже после отзыва лицензии.

23 декабря в клинику в Бине прибыла сотрудница полиции якобы для косметических процедур. После того, как процедуры были согласованы и оплата произведена, подозреваемый был задержан. Сегодня он предстанет перед мировым судом Тверии.