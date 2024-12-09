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Сладкие напитки опаснее для сердечно-сосудистой системы, чем сами сладости

Исследования
Медицина
время публикации: 09 декабря 2024 г., 11:42 | последнее обновление: 09 декабря 2024 г., 11:42
Сладкие напитки опаснее для сердечно-сосудистой системы, чем сами сладости
AP Photo/Jeff Chiu

Употребление сладких напитков сильно повышает риск развития серьезных сердечно-сосудистых заболеваний, тогда как умеренное потребление сладостей не оказывает такого воздействия.

Ученые из Лундского Университета хотели изучить, как на здоровье человека влияет не столько количество сахара, сколько его источник. Чтобы это понять они сформировали выборку из 69 705 участников. Ученые проанализировали три категории потребления сахара – добавки, такие как мед, сладости, включая выпечку, и подслащенные напитки, например, газировку – а также семь типов сердечно-сосудистых заболеваний: два вида инсульта, инфаркты, сердечную недостаточность, аневризмы аорты, мерцательную аритмию и аортальный стеноз.

Участники исследования находились под наблюдением вплоть до наступления одного из событий: смерти, постановки диагноза сердечно-сосудистого заболевания или завершения периода наблюдения в 2019 году. За это время у 25 739 человек были выявлены сердечно-сосудистые заболевания. На основе собранной информации ученые выяснили, как разные формы потребления сахара влияют на вероятность развития заболеваний.

Результаты показали, что подслащенные напитки наносят организму больший вред, чем любые другие формы сахара. Их частое употребление существенно повышает риск развития ишемического инсульта, сердечной недостаточности, мерцательной аритмии и аневризмы брюшной аорты. Однако более неожиданным оказалось то, что наибольший риск неблагоприятных последствий для здоровья наблюдался среди тех, кто потреблял сладости в минимальных количествах.

Умеренное и редкое употребление сахара оказалось более благоприятным для здоровья, чем полный отказ от него.

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