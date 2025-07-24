Дыхательный тест может помочь врачам обнаружить рак крови

Новое исследование Лондонского университета королевы Марии показало, что молекулы, содержащиеся в выдыхаемом воздухе, могут использоваться для диагностики рака крови. Эти результаты открывают путь к созданию устройства, аналогичного алкотестеру, которое позволит быстро и недорого выявлять заболевание. Такой метод может оказаться особенно ценным в районах, где ограничены возможности медицинской диагностики и не хватает квалифицированных специалистов.

В журнале HemaSphere было опубликовано исследование, в котором впервые продемонстрирована возможность использования дыхательного теста для обнаружения рака крови. Ученые применили технологию Breath Biopsy – аналог алкотестера, разработанный компанией Owlstone Medical – и собрали образцы выдыхаемого воздуха у 46 пациентов с диагнозом рак крови и 28 здоровых добровольцев. Состав выдыхаемого воздуха был проанализирован методом масс-спектрометрии, что позволило выявить десятки тысяч молекулярных компонентов.

Оказалось, что у пациентов с агрессивной формой лимфомы, поражающей лимфатическую систему, в выдыхаемом воздухе значительно выше концентрации определенных молекул по сравнению со здоровыми людьми. В частности, были зафиксированы молекулы, возникающие при разрушении жиров в клетках под воздействием окислительного стресса – процесса, который, как известно, связан с развитием рака. Кроме того, благодаря своей простоте, мобильности и доступности, дыхательные тесты могут использоваться в самых разных условиях, в том числе там, где отсутствует современное диагностическое оборудование, специалисты или лаборатории – например, в сельских районах или странах с ограниченными медицинскими ресурсами.