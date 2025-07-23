x
23 июля 2025
|
последняя новость: 18:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 июля 2025
|
23 июля 2025
|
последняя новость: 18:18
23 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Здоровье

Компания "Тавлиней Таам вэ-Реах" отзывает с прилавков магазинов куркуму

Минздрав
время публикации: 23 июля 2025 г., 17:48 | последнее обновление: 23 июля 2025 г., 18:21
Компания "Тавлиней Таам вэ-Реах" отзывает с прилавков магазинов куркуму
Минздрав Израиля

Компания "Тавлиней Таам вэ-Реах" сообщила, что во время проверки, проведенной службой Минздрава по контролю за пищевыми продуктами, в расфасованной в 80-граммовые пакетики куркуме были обнаружены остатки пестицида (хлорпирифоса).

Речь идёт о продукте, срок годности которого истекает 12 мая 2027 года. Штрихкод: 7290015324106.

Компания просит покупателей, приобретших эту специю, не употреблять её в пищу.

Специя отозвана с прилавков магазинов.

Здоровье
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 05 мая 2025

В украинских варениках "Три ведмедi" обнаружили листерию, импортер отзывает товар
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 21 марта 2025

Минздрав предостерегает от использования зубной пасты Colgate индийского производства
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 30 января 2025

Минздрав предупреждает: в шоколадных вафлях из Украины обнаружен аллерген