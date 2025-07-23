Компания "Тавлиней Таам вэ-Реах" отзывает с прилавков магазинов куркуму
время публикации: 23 июля 2025 г., 17:48 | последнее обновление: 23 июля 2025 г., 18:21
Компания "Тавлиней Таам вэ-Реах" сообщила, что во время проверки, проведенной службой Минздрава по контролю за пищевыми продуктами, в расфасованной в 80-граммовые пакетики куркуме были обнаружены остатки пестицида (хлорпирифоса).
Речь идёт о продукте, срок годности которого истекает 12 мая 2027 года. Штрихкод: 7290015324106.
Компания просит покупателей, приобретших эту специю, не употреблять её в пищу.
Специя отозвана с прилавков магазинов.
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