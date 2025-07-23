Компания "Тавлиней Таам вэ-Реах" отзывает с прилавков магазинов куркуму

Компания "Тавлиней Таам вэ-Реах" сообщила, что во время проверки, проведенной службой Минздрава по контролю за пищевыми продуктами, в расфасованной в 80-граммовые пакетики куркуме были обнаружены остатки пестицида (хлорпирифоса).

Речь идёт о продукте, срок годности которого истекает 12 мая 2027 года. Штрихкод: 7290015324106.

Компания просит покупателей, приобретших эту специю, не употреблять её в пищу.

Специя отозвана с прилавков магазинов.