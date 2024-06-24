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32 случая западно-нильской лихорадки, все пациенты из центра Израиля

время публикации: 24 июня 2024 г., 15:55 | последнее обновление: 24 июня 2024 г., 15:55
32 случая западно-нильской лихорадки, все пациенты из центра Израиля
AP Photo/Mike Derer

Министерство здравоохранения сообщает, что по состоянию на понедельник, 24 июня, у 32 пациентов диагностирована западно-нильская лихорадка, 27 из них госпитализированы, причем трое находятся на искусственной вентиляции легких. В конце минувшей недели в больнице "Бейлинсон" скончались два человека, страдающих этим заболеванием.

Отмечается, что все пациенты – жители центра Израиля. Муниципальные службы различных городов в центре страны занимаются поиском и уничтожением рассадников комаров, которые являются переносчиками заболевания.

Министерство здравоохранения распространило по больницам страны актуальные инструкции, подчеркнув необходимость ранней диагностики и предотвращения распространения заболевания.

Западно-нильская лихорадка давно известна в Израиле. Болезнь вызывается укусом комара, зараженного специфическим вирусом. При этом от человека человеку болезнь не передается.

Примерно у 80% заразившихся заболевание проходит бессимптомно, у 20% заразившихся появляются симптомы различной степени тяжести, включающие повышение температуры, общее недомогание, головные боли и генерализованные боли в теле.

Неврологические осложнения возникают менее чем у 1% заразившихся. Наибольшие риски присутствуют у пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.

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