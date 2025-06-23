Сбой "тормозной системы" болевых импульсов – причина хронической боли

Ученые из Еврейского университета Иерусалима изучили реакцию мозга на боль и обнаружили нейронный механизм, воздействие на который может защитить человека от хронической боли.

Работа опубликована в журнале Science Advances.

Ученые показали, что при острой боли (например, при воспалении) нейроны в определенной области ствола мозга (медиальном спинномозговом ядре) снижают свою активность, действуя как своеобразный «тормоз» для болевых сигналов. Этот механизм ограничивает количество болевых сигналов, поступающих в мозг, и предотвращает "перегрузку" нервной системы. Как только воспаление проходит, активность нейронов возвращается к норме.

Но при хронической боли этот естественный "тормоз" перестает работать: нейроны не только не снижают свою активность, но и становятся более возбудимыми, посылая все больше болевых импульсов. Это приводит к тому, что боль становится постоянной и не исчезает даже после устранения первоначальной причины.

Ученые выявили ключевой механизм, лежащий в основе этого процесса: это так называемый калиевый ток, который регулирует возбудимость нейронов. Если регуляция калиевого тока нарушается, острая боль может превратиться в хроническую.

Соавтор работы профессор Александр Биншток подчеркнул, что это первое исследование, где показано, что одни и те же нейроны ведут себя совершенно по-разному при острой и хронической боли.

Главным результатом работы является описание естественного механизма "торможения" при хронической боли. Этот механизм является новой мишенью для терапии: если удастся восстановить работу "тормоза", можно предотвратить переход боли в хроническую форму.

Хроническая боль затрагивает более 50 миллионов человек только в США, и эффективных методов лечения пока мало. Новое исследование показывает, как нарушаются естественные механизмы контроля боли, и открывает путь к разработке более точных и эффективных методов лечения.