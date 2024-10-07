Помощь семьям, потерявшим своих близких в "черную субботу" и в войну "Железные мечи"

7 октября 2023 года после внезапного нападения ХАМАСа на города и поселки вокруг сектора Газы и в окрестностях, сопровождающегося массированным ракетным обстрелом, в Израиле началась война "Железные мечи". В ходе террористической атаки ХАМАСа были убиты почти 1500 человек, включая младенцев, детей, женщин, пожилых людей, мужчин, военнослужащих и сотрудников сил безопасности. Многие были ранены и похищены в Газу.

Семьи погибших столкнулись с невыносимо тяжелой реальностью. Очень важно, чтобы они знали, что у них есть права, которые государство Израиль предоставляет через "Битуах Леуми" и другие министерства и ведомства.

Общественная деятельница, создательница сообщества "Социальная и информационная помощь" Татьяна Берлин рассказала для читателей Newsru.co.il об этих правах и льготах.

Семьи, потерявшие своих близких, имеют право на получение различных денежных выплат, на реабилитацию и различные льготы, призванные помочь им и поддержать их.

В первые же дни после страшной атаки 7.10.2023 в "Битуах Леуми" была открыта горячая линия (02-6269999) для предоставления помощи семьям погибших. Эта линия работает и сейчас, с воскресенья по четверг с 08:00 до 17:00.

Сотрудники отдела реабилитации и отдела пострадавших от враждебных действий Института национального страхования сопровождают семьи на постоянной основе, помогая им реабилитироваться, предоставляя финансовую и реабилитационную поддержку, ежемесячные пособия, консультационные услуги и психологическую помощь.

В первую очередь "Битуах Леуми" помогает семьям во всем, что касается расходов на похороны, траур и увековечивание памяти погибшего. Право на участие государства в расходах на траур предоставляется осиротевшим родителям и супругам погибших.

Родственники первой степени, находящиеся за границей, имеют право на финансирование их приезда в страну на похороны и семь дней траура, а также право на оплату расходов на посещение Израиля раз в год.

Члену семьи погибшего, который понес расходы на похороны, выплачивается единоразовая выплата. В том числе "Битуах Леуми" предоставляет специальные дотации, которые выплачиваются супруге погибшего, осиротевшим родителям и сиротам в поддержку различных проектов увековечивания. Более того, предоставляются дотации и на частное и групповое увековечивание памяти погибших близких, таких как издание книги памяти, проведение мемориальных мероприятий, создание стипендиального фонда и т.д.

Супруги погибших, осиротевшие родители, сироты, оба родителя которых погибли в результате враждебных действий, имеют право после гибели близкого на единовременное пособие на оздоровление, которое выплачивается автоматически.

Конечно, каждая семья, потерявшая близкого имеет право на получение ежемесячного пособия.

Супруга погибшего в результате враждебных действий имеет право на ежемесячное пособие и различные надбавки к нему. Размер пособия зависит от возраста супруги, наличия детей, количества детей и их возраста. Супруга погибшего, которая была беременна на момент его смерти, получит надбавку к ежемесячному пособию с седьмого месяца беременности и до конца беременности, на период максимум три месяца. После родов она получит и единовременное пособие в размере 30580 шекелей.

Осиротевшим родителям выплачивается ежемесячное пособие в соответствии с составом семьи, без связи с размером их доходов. Суммы пособия варьируются от 7159 до 15660 шекелей. Родители, признанные осиротевшими родителями более чем одного ребенка, получают двойное пособие в соответствии с их семейным положением. Если осиротевшие родители разведены, Битуах Леуми выплачивает каждому из них пособие, полагающееся одинокому родителю – 7159 шекелей.

Дети также имеют право на пособия и льготы согласно Закону о пособиях для пострадавших от враждебных действий, в том числе они имеют право на пособие по потере кормильца и единовременную выплату, которая переводится на банковский счет при достижении 18 лет, на нее нет необходимости подавать заявку.

Помимо ежемесячных пособий, есть дополнительная помощь, которая также полагается сироте, такая как участие в расходах на траур и похороны, помощь в жилье, льготы по медицинским вопросам, помощь в передвижении, с автомобилем и обучением вождению, участие в расходах на учебу и кружки, помощь в области реабилитации, дотации на бар/бат-мицву и дотации на свадьбу, ежегодные оздоровительные, займы, помощь в покрытии долгов и т.д.

Неужели семья погибшего должна заниматься всей этой бюрократией, чтобы получить право на выплаты?

Первые дни после гибели близких – это дни острого горя, бессилия, апатии, когда у людей просто нет внутренних ресурсов на бюрократию, оформление бумаг и тому подобное. Чтобы облегчить этот непростой период, "Битуах Леуми" начинает действовать самостоятельно на основе данных, получаемых из министерства внутренних дел.

Во время семи дней траура сотрудник отдела реабилитации и сотрудник отдела оформления заявлений от пострадавших от вражеских действий приходят с визитом соболезнования, выясняют данные банковского счета и самостоятельно помогают оформить документы. Только в случае, если представители Института национального страхования не связываются с семьей в течение семи дней траура, или если семья не получила выплаты в первый месяц, им нужно подать заявку на пособия для семей погибших в результате враждебных действий. Вот тут очень важно знать.

Если у погибшего есть супруга и также родители, они должны подать два отдельных заявления.

Необходимо подать заявление как можно скорее, так право на пособие предоставляется только за 12 месяцев задним числом со дня подачи. Ссылка на форму подачи заявления на сайте "Битуах Леуми".

Перечень льгот и прав для близких погибших от вражеских действий постоянно пополняется по мере принятия соответствующих законов и поправок. Из недавних важных поправок можно назвать расширение льгот на тех, кто планировал связать свою жизнь с погибшим, но в связи с трагическими обстоятельствами не успел этого сделать.

Невеста погибшего в результате враждебных действий (на войне, в результате ракетных обстрелов и в результате терактов, произошедших после 7 октября) тоже теперь имеет право на ежемесячное пособие в размере пособия для супруги, не имеющей детей, а также на психологическую и эмоциональную терапию. Чтобы начать получать помощь, нужно заполнить заявление на пособие для жениха/невесты погибшего в результате враждебных действий.

Эмоциональная помощь и финансирование психологического лечения

Сотрудники отдела реабилитации "Битуах Леуми", получившие специальную подготовку и соответствующую квалификацию, после случившегося сразу связываются с семьей и находятся в ее распоряжении для предоставления консультаций по любым вопросам, связанным с реабилитацией.

"Битуах Леуми" также открыл центр "Нефеш Ахат" (Одна душа), предоставляющий психологическую терапию членам семьи погибшего. Телефон центра: 03-5127118, он работает с воскресенья по четверг (включительно) с 8:00 до 14:00.

Кроме того, центр "Нефеш Ахат" отвечает за предоставление финансового возмещения за психотерапию, полученную за пределами центра. Отмечу, что для утверждения выбранного лечения терапевт должен быть включен в список терапевтов, уполномоченных лечить пострадавших в результате враждебных действий и их семьи (этот список можно найти на сайте Института национального страхования), и оплата будет переведена ему напрямую. Тариф варьируется в зависимости от специализации терапевта.

В том числе, семьям погибших предоставляется помощь в оплате таких видов психологического и эмоционального лечения, как терапия с помощью животных, гидротерапия, верховая езда, парная терапия. Чтобы проверить свое право на получение такой помощи, необходимо обратиться к социальному работнику отдела реабилитации в Институте национального страхования.

Возможно, вместе будет легче справиться

"Битуах Леуми" организует и терапевтические группы поддержки, цель которых помочь справиться с трудностями, возникающими в результате потери. Группы проводятся в большинстве отделений по всей стране, и их проведение зависит от количества участников.

Кроме того, "Битуах Леуми" привлекает добровольцев для оказания помощи и поддержки осиротевшим семьям. И на этом моменте я хотела бы остановиться отдельно. Если вы хотите принять участие в предоставлении помощи и поддержки семьям, потерявшим самое дорогое – вы можете стать волонтером Института национального страхования и помочь этим людям восстановиться.

Отделы реабилитации "Битуах Леуми" приглашают каждого из вас стать добровольцами для помощи пострадавшим от враждебных действий. Приходите быть рядом с ними, сопровождать их и поддерживать их, посещать их дома и помогать им в реализации их прав в "Битуах Леуми" и других организациях.

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