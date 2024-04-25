x
25 апреля 2024
|
последняя новость: 13:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 апреля 2024
|
25 апреля 2024
|
последняя новость: 13:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Здоровье

Острый дефицит донорской крови в Израиле: без помощи доноров будут отменены операции

время публикации: 25 апреля 2024 г., 12:28 | последнее обновление: 25 апреля 2024 г., 12:28
Острый дефицит донорской крови в Израиле: без помощи доноров будут отменены операции
Rebecca Zeffert/Flash90

Серьезный дефицит крови в Банке Крови МАДА угрожает отменой плановых операций и снабжению больниц. "Маген Давид Адом" призывает доноров со всей страны прийти на любой из пунктов сдачи крови, перечисленных на сайте МАДА и сдать кровь.

В "Маген Давид Адом" подчеркивают, что нет никакой альтернативы донорской крови, и каждая порция сданной крови может спасти жизни троих больных или раненых, нуждающихся в переливании.

Обращение адресовано к людям всех групп крови. Подробности можно узнать на сайте МАДА или по телефону 03-5300400.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 17 апреля 2024

"Маген Давид Адом" открывает срочный сбор крови в послеобеденные часы
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 14 апреля 2024

Предпраздничный дефицит крови: МАДА призывает доноров сдать кровь
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 марта 2024

МАДА сообщила о дефиците крови для переливания и призвала становится донорами
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 22 февраля 2024

МАДА просит с завтрашнего дня сдавать донорскую кровь