Острый дефицит донорской крови в Израиле: без помощи доноров будут отменены операции

Серьезный дефицит крови в Банке Крови МАДА угрожает отменой плановых операций и снабжению больниц. "Маген Давид Адом" призывает доноров со всей страны прийти на любой из пунктов сдачи крови, перечисленных на сайте МАДА и сдать кровь.

В "Маген Давид Адом" подчеркивают, что нет никакой альтернативы донорской крови, и каждая порция сданной крови может спасти жизни троих больных или раненых, нуждающихся в переливании.

Обращение адресовано к людям всех групп крови. Подробности можно узнать на сайте МАДА или по телефону 03-5300400.