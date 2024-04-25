Острый дефицит донорской крови в Израиле: без помощи доноров будут отменены операции
время публикации: 25 апреля 2024 г., 12:28 | последнее обновление: 25 апреля 2024 г., 12:28
Серьезный дефицит крови в Банке Крови МАДА угрожает отменой плановых операций и снабжению больниц. "Маген Давид Адом" призывает доноров со всей страны прийти на любой из пунктов сдачи крови, перечисленных на сайте МАДА и сдать кровь.
В "Маген Давид Адом" подчеркивают, что нет никакой альтернативы донорской крови, и каждая порция сданной крови может спасти жизни троих больных или раненых, нуждающихся в переливании.
Обращение адресовано к людям всех групп крови. Подробности можно узнать на сайте МАДА или по телефону 03-5300400.
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