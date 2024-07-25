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Здоровье

Минздрав напоминает: перед обращением в приемный покой нужно получить направление

время публикации: 25 июля 2024 г., 14:07 | последнее обновление: 25 июля 2024 г., 14:07
Минздрав напоминает: перед обращением в приемный покой нужно получить направление
David Cohen/Flash90

Министерство здравоохранения опубликовало уточнение к ранее распространенным рекомендациям пройти проверки в приемном покое ближайшей больницы тем, кто отдыхал в аквапарке на пляже Хоф Гай на Кинерете и испытывает один или несколько симптомов из следующего списка: высокая температура, головные боли, размытое зрение, рвота.

Минздрав подчеркивает: перед тем, как поехать в приемный покой больницы ("хедер миюн") необходимо по телефону связаться со своей больничной кассой и попросить направление. Министерство здравоохранения дало распоряжение всем больничным кассам давать направление на обследование в приемном покое тем, кто отдыхал в аквапарке на Хоф Гай в последние две недели и испытывает вышеописанные симптомы.

Напомним, что накануне министерство здравоохранения сообщило, что в ходе эпидемиологического расследования обстоятельств заражения десятилетнего мальчика паразитарным амебным менингоэнцефалитом удалось выяснить, что и мальчик, и 25-летний мужчина, умерший от этого заболевания три недели назад, были в аквапарке Хоф Гай на Кинерете. В целях предосторожности минздрав отдал распоряжение о немедленном закрытии аквапарка.

Министерство здравоохранения также разослало необходимые инструкции больницам по всей стране. Ранее было опубликовано сообщение, что десятилетний мальчик, госпитализированный с первичным амебным менингоэнцефалитом, заразился так называемой "амебой, пожирающей мозг" – Naegleria fowleri. Мальчик госпитализирован в отделении интенсивной терапии больницы "Зив" в тяжелом состоянии, он подключен к аппарату искусственного дыхания и введен в медикаментозный сон.

Naegleria fowleri водится в непроточных водоемах, лужах и прудах. Министерство здравоохранения ведет эпидемиологическое расследование мест, которые посещал ребенок, берутся пробы воды из различных водоемов. В случае обнаружения источника заражения будет опубликовано сообщение.

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