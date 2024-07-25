После закрытия аквапарка "Хоф Гай" из-за "амебы, пожирающей мозг", в больницы обратились 9 человек

За минувшие сутки в израильские больницы обратились 9 человек, отдыхавших в последние в аквапарке "Хоф Гай", закрытом в связи подозрением на то, что он является источником заражения паразитарным амебным менингоэнцефалитом.

8 детей были после проверок выписаны домой. Молодой мужчина проходит проверку в приемном покое больницы РАМБАМ, сообщает портал Walla.

Напомним, что накануне министерство здравоохранения сообщило, что в ходе эпидемиологического расследования обстоятельств заражения десятилетнего мальчика паразитарным амебным менингоэнцефалитом удалось выяснить, что и мальчик, и 25-летний мужчина, умерший от этого заболевания три недели назад, были в аквапарке Хоф Гай на Кинерете. В целях предосторожности минздрав отдал распоряжение о немедленном закрытии аквапарка.

Пробы воды из аквапарка отправлены на исследование в лабораторию. Министерство здравоохранения обращается ко всем, отдыхавшем в вышеназванном аквапарке и получившим один или несколько из следующих симптомов – высокая температура, головная боль, размытое зрение или рвота, – с просьбой обратиться для проверки в приемный покой ближайшей больницы по месту жительства.

Министерство здравоохранения также разослало необходимые инструкции больницам по всей стране. Ранее сегодня было опубликовано сообщение, что десятилетний мальчик, госпитализированный с первичным амебным менингоэнцефалитом, заразился так называемой "амебой, пожирающей мозг" – Naegleria fowleri. Мальчик госпитализирован в отделении интенсивной терапии больницы "Зив" в тяжелом состоянии, он подключен к аппарату искусственного дыхания и введен в медикаментозный сон.

Naegleria fowleri водится в непроточных водоемах, лужах и прудах. Министерство здравоохранения ведет эпидемиологическое расследование мест, которые посещал ребенок, берутся пробы воды из различных водоемов. В случае обнаружения источника заражения будет опубликовано сообщение.