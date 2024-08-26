В сектор Газы доставлены 1,26 миллиона доз вакцины от полиомиелита

Медицинские источники в секторе Газы сообщили, что в понедельник утром, 26 августа, в сектор была доставлена первая партия вакцины от полиомиелита. 1,26 миллиона доз вакцины были помещены на специальные склады, вакцинация будет проводиться среди детей сектора Газы под эгидой UNICEF.

Об опасности эпидемии полиомиелита в секторе Газы говорили достаточно давно, после того, как в сточных водах было обнаружено повышенное содержание полиовируса вакцинного происхождения. Это означает, что один или несколько человек, получивших прививку от полиомиелита, распространили вирус в окружающую среду.

Около недели назад в секторе Газы был зафиксирован первый случай полиомиелита: заболевание диагностировано у 10-месячного ребенка в городе Дир аль-Балах. По данным ВОЗ, это первый подтвержденный случай полиомиелита в секторе Газы за 25 лет.

В первой партии доставленной в сектор Газы вакцины от полиомиелита содержится 1,26 миллиона доз, в ближайшие дни должны поступить еще 365 тысяч доз вакцины.

В рамках кампании по вакцинации прививки должны получить 640 тысяч детей в секторе Газы: вакцина предназначена для детей до 10-летнего возраста, каждый должен получить две прививки.