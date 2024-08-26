x
26 августа 2024
|
последняя новость: 13:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 августа 2024
|
26 августа 2024
|
последняя новость: 13:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Здоровье

В сектор Газы доставлены 1,26 миллиона доз вакцины от полиомиелита

время публикации: 26 августа 2024 г., 11:42 | последнее обновление: 26 августа 2024 г., 11:42
В сектор Газы доставлены 1,26 миллиона доз вакцины от полиомиелита
AP Photo/Adel Hana

Медицинские источники в секторе Газы сообщили, что в понедельник утром, 26 августа, в сектор была доставлена первая партия вакцины от полиомиелита. 1,26 миллиона доз вакцины были помещены на специальные склады, вакцинация будет проводиться среди детей сектора Газы под эгидой UNICEF.

Об опасности эпидемии полиомиелита в секторе Газы говорили достаточно давно, после того, как в сточных водах было обнаружено повышенное содержание полиовируса вакцинного происхождения. Это означает, что один или несколько человек, получивших прививку от полиомиелита, распространили вирус в окружающую среду.

Около недели назад в секторе Газы был зафиксирован первый случай полиомиелита: заболевание диагностировано у 10-месячного ребенка в городе Дир аль-Балах. По данным ВОЗ, это первый подтвержденный случай полиомиелита в секторе Газы за 25 лет.

В первой партии доставленной в сектор Газы вакцины от полиомиелита содержится 1,26 миллиона доз, в ближайшие дни должны поступить еще 365 тысяч доз вакцины.

В рамках кампании по вакцинации прививки должны получить 640 тысяч детей в секторе Газы: вакцина предназначена для детей до 10-летнего возраста, каждый должен получить две прививки.

Здоровье
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 25 августа 2024

СМИ: посредники добиваются гуманитарной паузы в боевых действиях в секторе Газы
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 16 августа 2024

Минздрав Газы заявил, что в секторе выявлен первый случай полиомиелита
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 23 июля 2024

ВОЗ обеспокоена по поводу проб с полиовирусом в Газе. МИД Израиля: 95% привиты от полиомиелита
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 18 июля 2024

Минздрав рекомендовал ЦАХАЛу привить военнослужащих в Газе от полиомиелита