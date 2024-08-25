СМИ: посредники добиваются гуманитарной паузы в боевых действиях в секторе Газы

По данным выходящей в Лондоне газеты "Аль-Араби аль-Джадид", посредники на переговорах между Израилем и ХАМАСом, видя, что переговоры о прекращении боевых действий в секторе Газы не продвигаются, ведут переговоры о гуманитарной паузе. По данным издания, речь идет о паузе, продолжительностью от четырех дней до недели, которая необходима для доставки в сектор вакцины от полиомиелита, средств гигиены и продуктов для гражданского населения сектора.

При этом издание отмечает, что в Каире Израиль передал посредникам свой план, в котором вместо полного вывода войск из сектора Газы предусмотрена передислокация ЦАХАЛа и постоянное израильское присутствие в 12 точках, большая часть из которых находится на севере сектора.

Отметим, что ранее ливанский телеканал "Аль-Джадид" передал, что делегация ХАМАСа вылетала из Каира в Доху для консультаций с политическим руководством группировки.

По данным телеканала, представители группировки получили от Египта предложение по достижению "частичного соглашения" по первому этапу сделки с Израилем с предложением продолжить переговоры по остальным этапам сделки позднее.