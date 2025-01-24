В Цфате умер подросток, заразившийся гриппом

Из больницы "Зив" в Цфате сообщают, что 13-летний мальчик, доставленный накануне вечером в приемный покой, скончался. Ребенку был поставлен диагноз: грипп. Других заболеваний у него не было.

По оценке врачей, причиной смерти стал отказ органов из-за осложнений гриппа.

Отметим, что этой зимой в Израиле было несколько случаев смерти от гриппа – как среди взрослых, так и среди детей.

Министерство здравоохранения Израиля объявило, что число сообщений о респираторных заболеваниях продолжает расти, а уровень заболеваемости гриппом определяется как очень высокий. Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний уведомляет: рост заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах, особенно детей и подростков в возрасте от 2 до 18 лет. Также наблюдается рост обращений по поводу пневмонии. При этом заболеваемость инфекциями верхних дыхательных путей осталась неизменной, за исключением детской категории (среди детей заболеваемость этой зимой выросла). Сообщается также, что в Израиле продолжается незначительный рост числа зарегистрированных случаев коронавируса.