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Здоровье

В Умм Эль-Фахме обнаружена зараженная бешенством собака

Бешенство
время публикации: 26 ноября 2024 г., 16:59 | последнее обновление: 26 ноября 2024 г., 16:59
В Умм Эль-Фахме обнаружена зараженная бешенством собака
AP Photo/Damian Dovarganes

Министерство здравоохранения сообщает, что в Умм Эль-Фахме, в районе Аль-Шагур обнаружена собака, зараженная бешенством. На данном этапе неизвестно, контактировали ли с ней люди и животные, идет эпидемиологическое расследование.

Минздрав обращается ко всем, кто контактировал или чьи питомцы контактировали с больным или бродячим животным в вышеназванном районе в период с 10 по 24 ноября включительно, следует срочно обратиться в бюро здравоохранения Хадеры по телефону 04-6240804 или в любое бюро здравоохранения по месту жительства для получения профилактического лечения.

Минздрав напоминает: если вас укусило или поцарапало животное, необходимо немедленно промыть место укуса проточной водой с мылом, продезинфицировать и обратиться в поликлинику или в бюро здравоохранения для проверки необходимости проведения профилактической вакцинации.

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