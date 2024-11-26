В Умм Эль-Фахме обнаружена зараженная бешенством собака

Министерство здравоохранения сообщает, что в Умм Эль-Фахме, в районе Аль-Шагур обнаружена собака, зараженная бешенством. На данном этапе неизвестно, контактировали ли с ней люди и животные, идет эпидемиологическое расследование.

Минздрав обращается ко всем, кто контактировал или чьи питомцы контактировали с больным или бродячим животным в вышеназванном районе в период с 10 по 24 ноября включительно, следует срочно обратиться в бюро здравоохранения Хадеры по телефону 04-6240804 или в любое бюро здравоохранения по месту жительства для получения профилактического лечения.

Минздрав напоминает: если вас укусило или поцарапало животное, необходимо немедленно промыть место укуса проточной водой с мылом, продезинфицировать и обратиться в поликлинику или в бюро здравоохранения для проверки необходимости проведения профилактической вакцинации.