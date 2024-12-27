17-летний подросток из окрестностей Иерусалима заболел полиомиелитом

Министерство здравоохранения проводит эпидемиологическое расследование после того, как 17-летний подросток, проживающий в районе Иерусалима, заболел полиомиелитом. Подросток не был вакцинирован. Минздрав выясняет пути заражения и выявляет контактировавших с пациентом людей и направляет их на вакцинацию, если они не привиты от полиомиелита.

Полиомиелит – это вирус, вызывающий детский паралич, в большинстве стран мира он искоренен благодаря эффективным и безопасным вакцинам, известным десятки лет.

"Ни один ребенок в Государстве Израиль в 2024 году не должен страдать от полиомиелита, – подчеркнули представители министерства здравоохранения в официальном заявлении о диагностированном случае. Основной способ защитить детей от паралича вакцинация инактивированной вакциной против полиомиелита. Кроме того, для предотвращения дальнейшей передачи вируса важно соблюдать гигиену рук. Министерство здравоохранения продолжит мониторинг и будет обновлять информацию о результатах".