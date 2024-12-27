x
27 декабря 2024
|
последняя новость: 11:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 декабря 2024
|
27 декабря 2024
|
последняя новость: 11:57
27 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Здоровье

17-летний подросток из окрестностей Иерусалима заболел полиомиелитом

Вакцины
Инфекции
Минздрав
время публикации: 27 декабря 2024 г., 11:57 | последнее обновление: 27 декабря 2024 г., 12:04
17-летний подросток из окрестностей Иерусалима заболел полиомиелитом
Yonatan Sindel/Flash90

Министерство здравоохранения проводит эпидемиологическое расследование после того, как 17-летний подросток, проживающий в районе Иерусалима, заболел полиомиелитом. Подросток не был вакцинирован. Минздрав выясняет пути заражения и выявляет контактировавших с пациентом людей и направляет их на вакцинацию, если они не привиты от полиомиелита.

Полиомиелит – это вирус, вызывающий детский паралич, в большинстве стран мира он искоренен благодаря эффективным и безопасным вакцинам, известным десятки лет.

"Ни один ребенок в Государстве Израиль в 2024 году не должен страдать от полиомиелита, – подчеркнули представители министерства здравоохранения в официальном заявлении о диагностированном случае. Основной способ защитить детей от паралича вакцинация инактивированной вакциной против полиомиелита. Кроме того, для предотвращения дальнейшей передачи вируса важно соблюдать гигиену рук. Министерство здравоохранения продолжит мониторинг и будет обновлять информацию о результатах".

Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 августа 2024

Семьи похищенных обратились в ВОЗ: прививку от полиомиелита должны получить Ариэль и Кфир Бибас
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 16 августа 2024

Минздрав Газы заявил, что в секторе выявлен первый случай полиомиелита
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 11 апреля 2022

В Израиль доставлены 500 тысяч порций вакцины от полиомиелита
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 05 мая 2014

ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию в связи с полиомиелитом: Израиль – в "зоне риска"