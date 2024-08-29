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Израиль

Семьи похищенных обратились в ВОЗ: прививку от полиомиелита должны получить Ариэль и Кфир Бибас

время публикации: 29 августа 2024 г., 21:14 | последнее обновление: 29 августа 2024 г., 21:14
Семьи похищенных обратились в ВОЗ: прививку от полиомиелита должны получить Ариэль и Кфир Бибас
Кадр из видео ХАМАСа 7 октября

Семьи похищенных обратились к Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), отвечающей за проведение вакцинации от полиомиелита в секторе Газы.

Израильтяне требуют в рамках вакцинации детей до 10 лет сделать прививку от полиомиелита Ариэлю и Кфиру Бибас, которые были похищены и удерживаются в секторе Газы террористами.

В четверг, 29 августа, представитель ВОЗ сообщил журналистам, что от Израиля получено предварительное согласие прекратить боевые действие в отдельных районах Газы для проведения вакцинации от полиомиелита. Он также заявил, что по оценкам ВОЗ, в секторе Газы имеются десятки тысяч больных в критическим состоянии, нуждающихся в лечении за пределами сектора. При этом речь идет не о заразившихся полиомиелитом, а лицах заболевших или получивших ранения во время войны и о лицах с хроническими заболеваниями.

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