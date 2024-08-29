Семьи похищенных обратились в ВОЗ: прививку от полиомиелита должны получить Ариэль и Кфир Бибас

Семьи похищенных обратились к Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), отвечающей за проведение вакцинации от полиомиелита в секторе Газы.

Израильтяне требуют в рамках вакцинации детей до 10 лет сделать прививку от полиомиелита Ариэлю и Кфиру Бибас, которые были похищены и удерживаются в секторе Газы террористами.

В четверг, 29 августа, представитель ВОЗ сообщил журналистам, что от Израиля получено предварительное согласие прекратить боевые действие в отдельных районах Газы для проведения вакцинации от полиомиелита. Он также заявил, что по оценкам ВОЗ, в секторе Газы имеются десятки тысяч больных в критическим состоянии, нуждающихся в лечении за пределами сектора. При этом речь идет не о заразившихся полиомиелитом, а лицах заболевших или получивших ранения во время войны и о лицах с хроническими заболеваниями.