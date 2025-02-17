Майор полиции, участвовавший в боях 7 октября и страдавший от ПТСР, покончил с собой

На прошлой неделе покончил с собой майор полиции, участвовавший 7 октября в боях с террористами и с тех пор страдавший от посттравматического синдрома (ПТСР). Офицер застрелился из пистолета, разрешение на который получил от министерства национальной безопасности за два дня до самоубийства.

Источник в полиции сообщил редакции сайта "Гаарец", что офицер получал медицинское лечение и проходил реабилитацию. Руководство приняло решение, что он не может продолжать службу по состоянию здоровья и отправило его в отпуск. В феврале офицер по собственной инициативе сдал свое табельное оружие.

"Гаарец" пишет, что тело офицера, прослужившего в полиции 25 лет, было обнаружено в одном из кибуцев около сектора Газы. В интервью, которое он дал после 7 октября одному из израильских СМИ, он рассказывал, как пытался защитить свою семью, одновременно помогая в боях за кибуц. Друг мужчины рассказывает, что внешне он казался очень сильным человеком, но внутри очень остро переживал случившееся, в том числе гибель многих своих товарищей из полиции.

"Гаарец" поднимает проблему отсутствия необходимой координации между министерством здравоохранения и министерством национальной безопасности. В частности, отказ МНБ включить в свою анкету вопрос: задумывался ли обратившийся о самоубийстве.

Из МНБ редакции "Гаарец" сообщили, что лицензия на оружие выдается после тщательной проверки. В конкретном случае – проситель соответствовал всем критериям, в том числе у него было разрешение от минздрава.

Из министерства здравоохранения ответили, что диагноз ПТСР не является основанием для автоматического отказа при обращении за разрешением на ношение оружия. Каждый случай рассматривается индивидуально, поскольку "большинство людей, переживших травматический опыт, не склонны к суициду и большинство из них смогут вернуться к обычной жизни". Согласно закону, минздрав не выдает необходимого разрешения, если от лечащего врача известно, что человек находится в группе риска и может представлять опасность для себя или окружающих людей, или проходил принудительную госпитализацию.