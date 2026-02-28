Медслужбы Израиля перешли на режим ЧП. Номера центров психологической помощи

Распоряжением министерства здравоохранения все израильские больницы переведены на работу в режиме чрезвычайного положения. Пациенты перемещены в защищенные зоны и подземные укрытия.

Все элективные процедуры и амбулаторная деятельность отменены. Население просят не обращаться в больницы в случаях, не требующих неотложной помощи.

Усилен штат горячих линий психологической поддержки. Служба скорой помощи МАДА открыла пункты сдачи крови.

В поликлиниках больничных касс и в центрах матери и ребенка ("Типат халав") деятельность приостанавливается, за исключением жизненно необходимых процедур, таких как диализ.

Центры психологической поддержки "Хосен" на юге и в районе Газы :

- Центр «Хосен» Ашкелон - *2452, здание «Авиэль», Цахаль 99, Ашкелон

- Центр «Хосен» Хоф-Ашкелон - 08-6775598 / 08-6576728, региональный совет Хоф-Ашкелон, Бат-Хадар

- Центр «Хосен» Эшколь - 08-9965264 / 054-4819859, региональный совет Эшколь, кибуц Маген

- Центр "Хосен" Сдерот - 08-6611140/50, ул. Герцля 68

- Центр «Хосен» Шаар а-Негев - 052-6122141, колледж Сапир

- Центр «Хосен» Сдот-Негев - 076-5322041 / 08-9941091, региональный совет Сдот-Негев

- Центр «Хосен» ОМН - Западный Негев (Нетивот, Мерхавим, Бней-Шимон) - 055-3063863, Харш 76, Нетивот

Центр «Хосен» Офаким - 054-8220057 / 08-9928438, Кибуц Галуйот 57, Офаким

Центр «Хосен» для бедуинского населения - 072-2212788, Бейт-Наам, Шазар 35, Беэр-Шева

Центры «Хосен» на севере (населённые пункты Восточной и Западной Галилеи):

На иврите: 04-6900603

На арабском: 04-7702649

На русском: 04-7702650

На английском: 04-7702651

Центры «Хосен» в Иудее и Самарии:

Эцион - 058-3989550, ул. Боаз 1, Эфрат

Биньямин - 02-5848600, ул. а-Оман, промзона Шаар-Биньямин

Самария - 055-2779285, торговый центр Карней-Шомрон, ул. Рехавам Зееви 1

Иудея - 02-9969560 / 055-9534177, здание местного совета Кирьят-Арба

Ассоциация ЭРАН: *1201

Телефон Национального терапевтического центра «Хосен»: *5486

Центр работает в воскресенье - четверг с 08:00 до 20:00, в чрезвычайном режиме - круглосуточно.

Больничные кассы:

«Меухедет»: *3833

«Леумит»: *507

«Маккаби»: *3555

«Клалит»: *8703

Пункты сбора крови МАДА

Иерусалим: Станция МДА, ха-Маг 7, с 10:00

Центр:

Больница Ихилов, -2 этаж, с 11:00

Модиин, ул. Цалон 1, дом престарелых «Плюс», с 11:00

Раанана, школа «Метро Уэст», ул. Пальмах 2, с 11:00

Хайфа:

Рамбам в торговом центре «Кеньон а-Саголь», с 11:00

Биньямина, школа «Берешит», ул. а-Эрез 7, с 11:30

Хариш, школа «Канфей Руах», ул. Шакед 8, с 11:30

Север:

Ноф а-Галиль, бульвар Менахем Ариав 1, подземная парковка, с 11:30

Кармиэль, бульвар Нисией Исраэль 33, с 11:30

Юг:

Станция МАДА, ул. Соколов 4, с 10:30

Беэр-Шева, ул. Дерех ха-Машахрерим 10, с 11:00