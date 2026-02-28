Медслужбы Израиля перешли на режим ЧП. Номера центров психологической помощи
Распоряжением министерства здравоохранения все израильские больницы переведены на работу в режиме чрезвычайного положения. Пациенты перемещены в защищенные зоны и подземные укрытия.
Все элективные процедуры и амбулаторная деятельность отменены. Население просят не обращаться в больницы в случаях, не требующих неотложной помощи.
Усилен штат горячих линий психологической поддержки. Служба скорой помощи МАДА открыла пункты сдачи крови.
В поликлиниках больничных касс и в центрах матери и ребенка ("Типат халав") деятельность приостанавливается, за исключением жизненно необходимых процедур, таких как диализ.
Центры психологической поддержки "Хосен" на юге и в районе Газы :
- Центр «Хосен» Ашкелон - *2452, здание «Авиэль», Цахаль 99, Ашкелон
- Центр «Хосен» Хоф-Ашкелон - 08-6775598 / 08-6576728, региональный совет Хоф-Ашкелон, Бат-Хадар
- Центр «Хосен» Эшколь - 08-9965264 / 054-4819859, региональный совет Эшколь, кибуц Маген
- Центр "Хосен" Сдерот - 08-6611140/50, ул. Герцля 68
- Центр «Хосен» Шаар а-Негев - 052-6122141, колледж Сапир
- Центр «Хосен» Сдот-Негев - 076-5322041 / 08-9941091, региональный совет Сдот-Негев
- Центр «Хосен» ОМН - Западный Негев (Нетивот, Мерхавим, Бней-Шимон) - 055-3063863, Харш 76, Нетивот
Центр «Хосен» Офаким - 054-8220057 / 08-9928438, Кибуц Галуйот 57, Офаким
Центр «Хосен» для бедуинского населения - 072-2212788, Бейт-Наам, Шазар 35, Беэр-Шева
Центры «Хосен» на севере (населённые пункты Восточной и Западной Галилеи):
На иврите: 04-6900603
На арабском: 04-7702649
На русском: 04-7702650
На английском: 04-7702651
Центры «Хосен» в Иудее и Самарии:
Эцион - 058-3989550, ул. Боаз 1, Эфрат
Биньямин - 02-5848600, ул. а-Оман, промзона Шаар-Биньямин
Самария - 055-2779285, торговый центр Карней-Шомрон, ул. Рехавам Зееви 1
Иудея - 02-9969560 / 055-9534177, здание местного совета Кирьят-Арба
Ассоциация ЭРАН: *1201
Телефон Национального терапевтического центра «Хосен»: *5486
Центр работает в воскресенье - четверг с 08:00 до 20:00, в чрезвычайном режиме - круглосуточно.
Больничные кассы:
«Меухедет»: *3833
«Леумит»: *507
«Маккаби»: *3555
«Клалит»: *8703
Пункты сбора крови МАДА
Иерусалим: Станция МДА, ха-Маг 7, с 10:00
Центр:
Больница Ихилов, -2 этаж, с 11:00
Модиин, ул. Цалон 1, дом престарелых «Плюс», с 11:00
Раанана, школа «Метро Уэст», ул. Пальмах 2, с 11:00
Хайфа:
Рамбам в торговом центре «Кеньон а-Саголь», с 11:00
Биньямина, школа «Берешит», ул. а-Эрез 7, с 11:30
Хариш, школа «Канфей Руах», ул. Шакед 8, с 11:30
Север:
Ноф а-Галиль, бульвар Менахем Ариав 1, подземная парковка, с 11:30
Кармиэль, бульвар Нисией Исраэль 33, с 11:30
Юг:
Станция МАДА, ул. Соколов 4, с 10:30
Беэр-Шева, ул. Дерех ха-Машахрерим 10, с 11:00